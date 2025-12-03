L’annonce énigmatique de Medhi Benatia sur son avenir à l’OM

Conseiller du président Pablo Longoria devenu directeur du football de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia est désormais un personnage incontournable du club olympien. Revenu dans la cité phocéenne pour remettre de l’ordre dans la maison et apporter plus de professionnalisme, l’ancien défenseur marocain a été l’un des grands architectes du redressement de l’OM. Cependant, l’homme de 38 ans ne fera pas de vieux os sur la Canebière. En avril dernier, il avait déjà effectué une mise au point sur son avenir dans les colonnes de La Provence.

«Indépendamment de mon amour pour l’OM, je suis venu pour Pablo (Longoria). Le jour où Pablo (Longoria) part, je m’en vais. (…) Je ne suis lié à rien ni à personne. J’ai même demandé un parachute en cas de départ de… 0€! Certains ici négocient leur parachute avant leur salaire… Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Le foot est une passion, si tu fais ça, tu n’as rien à faire à l’OM.» Hier, Benatia a profité d’un long entretien avec RMC Sport pour aborder différents sujets chauds de l’actualité marseillaise… dont son avenir. L’occasion pour lui de réaffirmer que son futur n’est lié à personne, notamment à celui de Roberto De Zerbi, et de confier qu’il ne s’inscrira sans doute pas dans la durée avec le club phocéen.

«Je travaille tous les jours comme si j’allais rester dix ans tout en sachant que ce n’est pas le cas»

« Non je ne pense pas. Il faudrait lui poser la question. Comme je dis souvent, je suis là, je travaille tous les jours comme si j’allais rester dix ans tout en sachant que ce n’est pas le cas. C’est ma façon de penser. Rome, j’ai signé cinq ans, j’ai acheté une maison, je pensais rester et au bout d’un an je suis parti (il n’est resté que la saison 2013-2014, ndlr). Malheureusement, dans le football tu sais très bien que ça se passe comme ça. (…) J’espère qu’il (De Zerbi, ndlr) va rester le plus longtemps possible. Moi je ne suis pas spécialement lié à qui que ce soit. Longoria, c’est lui qui m’a ramené, mais si Pablo veut rester pendant dix ans et que je décide de faire autre chose, il n’y a personne qui peut me retenir de faire autre chose », a-t-il déclaré.

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les journalistes du média. Immédiatement relancé, Benatia a expliqué qu’il n’annonçait pas un départ à venir, mais que sa fonction lui demandait beaucoup d’efforts. Et le Marocain ne compte pas passer toute sa vie au sein du club marseillais. « J’ai dit que c’est quelque chose de très fatigant. Je l’ai déjà dit l’année dernière, je le répète. C’est assez fatigant, ça demande beaucoup beaucoup d’énergie. Tu laisses ta santé. Je ne sais pas si c’est quelque chose que je dois faire pour de longues années parce que j’ai des enfants, j’ai une vie derrière », a-t-il confié, avant de conclure de manière évasive quand un journaliste lui a demandé s’il comptait rester au moins cinq ans à Marseille, alors que son contrat court jusqu’en 2027. « On verra, il faut demander au boss. Les contrats, ça ne veut plus rien dire dans le football aujourd’hui. » Suspense !