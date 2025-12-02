Les nouvelles révélations de Medhi Benatia sur Adrien Rabiot

Tout le monde le sait, Adrien Rabiot a quitté l’OM avec perte et fracas dans les derniers jours du mercato, alors qu’il en était l’un des leaders. L’altercation avec Jonathan Rowe après la défaite à Rennes lors de la 1ère journée a eu raison de lui. Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria se sont résous à le céder à l’AC Milan, où il coule des jours heureux. Les Phocéens aussi ont le sourire, non pas d’avoir perdu l’international français, mais d’être en bonne position en Ligue 1 (3e) et en Ligue des Champions (21e). Invité sur RMC à revenir sur le départ de Rabiot du club à la fin de l’été, Medhi Benatia assure que la bagarre avec Rowe n’a pas été l’unique facteur déclencheur de cette rupture précipitée.

«La vérité on l’a tous. On a beaucoup parlé. Je regarde les matchs du Milan, et malgré tout ce qu’il s’est passé je lui veux du bien, revient le directeur sportif sur les ondes de la station. Des choses qui se sont passées et qui ont été sorties du contexte. Une fois que c’est sorti dans la presse de cette façon-là, difficile de faire marche arrière. Ça m’est jamais arrivé de rester sur une dispute avec un joueur. (…) Il y a eu un comportement qui a été déplacé, on en a parlé et on a sévi. Quand on a ça qui arrive en fin de mercato… on avait tout intérêt à le garder. Tant que je serais à Marseille, on peut finir 5 ou 8e, personne ne va rien décider ou faire. Il y a eu la bagarre et des choses en interne qu’on n’a pas apprécié. Il y a des règles de vie et il faut les respecter. Elles s’appliquent à tout le monde. C’est un gros joueur et ça n’a pas aidé. Il est content où il est et nous, nous n’avons pas de souci.»