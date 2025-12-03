Menu Rechercher
Neymar ne rejoindra pas l’Inter Miami avant la Coupe du Monde 2026

L’Inter Miami ne recréera pas, pour l’instant, le mythique trio de la MSN (Messi-Neymar-Suárez), et Neymar ne rejoindra donc pas Leo Messi et Luis Suárez dans l’équipe floridienne au début de l’année prochaine. Selon Sport, le club de David Beckham a choisi de reporter l’arrivée du Brésilien à après la Coupe du Monde 2026, privilégiant pour le moment le renforcement de postes clés, notamment un défenseur central et un attaquant de premier plan. Malgré l’attente médiatique et l’excitation autour d’un éventuel retour du trio barcelonais, la direction sportive a décidé de se concentrer sur les besoins sportifs immédiats de l’équipe.

Neymar, déjà informé de cette décision de l’Inter Miami, restera donc avec Santos jusqu’à la fin de la saison, avec la possibilité de prolonger son contrat jusqu’après la Coupe du Monde. À 33 ans, le joueur brésilien entend retrouver sa meilleure forme pour être sélectionné par Carlo Ancelotti pour son tout dernier Mondial. Une fois la compétition terminée, la star pourra envisager sereinement une arrivée en MLS.

