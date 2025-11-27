Brésil : Marquinhos réclame Neymar à la Coupe du monde

Le Mondial 2026 arrive à grand pas et au Brésil, la sélection de Carlo Ancelotti est observée avec intérêt. Toujours dans les favoris de la compétition, la Seleçao dispose d’un effectif assez intéressant. Mais pour le moment, le superstar Neymar Jr n’y figure pas. De retour à Santos dans l’espoir de retrouver la sélection, l’ancien joueur du PSG n’a pas encore convaincu Ancelotti qui continue de laisser la porte ouverte à son retour.

Et le technicien italien n’est pas le seul. Sur RMC, le capitaine du PSG Marquinhos a expliqué qu’il attendait aussi le retour de son ex-coéquipier avec le Brésil. «Toujours! C’est un grand ami, c’est un talent. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de comment il est, s’il est bien, s’il est en forme, si physiquement il a repris ses marques. J’espère qu’il va reprendre sa forme. S’il est dans sa forme et physiquement et qu’il est bien, pourquoi pas. J’espère bien qu’il puisse revenir en forme et qu’il puisse venir à la Coupe du monde.»