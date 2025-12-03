Le Real Madrid a pris une décision qui n’a pas plu du tout aux joueurs

Ce mercredi, le Real Madrid se rend à Bilbao pour disputer le match avancé de la 19e journée de Liga. Une rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 19h. Pour ce match, la Casa Blanca a décidé de se rendre au Pays basque dès hier, alors qu’il n’y a qu’une heure d’avion entre Bilbao et la capitale. Une décision qui a visiblement rendu plusieurs joueurs merengues mécontents selon El Chiringuito.

« On me dit que ça n’a pas du tout plu à certains joueurs. Il y a une grosse charge de matches ce dernier mois avant la trêve hivernale et certains préféraient passer plus de temps à la maison avec leur proche et ne pas faire une nuit de plus à Bilbao », a confié le journaliste Marcos Benito. Décidément, rien ne va à Madrid !