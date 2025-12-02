Menu Rechercher
Real Madrid : la réponse claire de Xabi Alonso sur son avenir

Par Kevin Massampu
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Bilbao Real Madrid

Le Real Madrid doit retrouver la victoire en Liga. Tenus en échec à Girona dimanche (1-1), les Madrilènes ont laissé échapper la première place du classement, au profit de leur rival, le FC Barcelone. À la veille du choc contre l’Athletic Bilbao, Xabi Alonso était présent en conférence de presse, ce mardi. Interrogé sur la situation de son Real et sur son avenir, le technicien ibérique s’est montré clair : selon lui, cette équipe peut se perfectionner.

« Nous sommes là où nous sommes, en Liga et en Ligue des champions. Nous vivons avec les exigences et les critiques. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons améliorer et sur le fait de gagner des matchs pour être là où nous voulons être en avril/mai. Votre poste est-il en jeu demain ? J’ai de nouveau parlé au président, (il y a une) bonne ambiance. Les discussions sont très positives et nous voulons renverser la situation », a-t-il indiqué. Réponse ce mercredi, à San Mamés…

