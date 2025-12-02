Real Madrid : Xabi Alonso toujours aussi fou de Kylian Mbappé

Si le Real Madrid a du mal collectivement, Kylian Mbappe, lui, continue d’empiler les buts. Après trois matchs sans marquer, le Français a retrouvé le chemin des filets, la semaine passée. Auteur d’un quadruplé contre l’Olympiakos en Ligue des Champions (3-4), il a ensuite permis aux Merengues d’arracher un petit point sur la pelouse de Girona en championnat (1-1), dimanche.

À 24 heures de Bilbao-Real Madrid, son entraîneur Xabi Alonso s’est une nouvelle fois montré dithyrambique à son égard, estimant que l’ex-Parisien apporte bien plus que seulement des buts. « Mbappé est à Madrid depuis une saison complète. Vous savez tous comment il a commencé l’année dernière. Ses performances ont été très bonnes… mais comme je l’ai déjà dit, les buts ne sont pas uniquement l’œuvre de Kylian. Il apporte bien plus que cela : du leadership, de l’influence… et une grande partie du travail quotidien. Et c’est très important », a-t-il souligné.