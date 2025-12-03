Darwin Nuñez veut déjà quitter Al-Hilal

Poussé vers la sortie par Liverpool, Darwin Nuñez a pris la direction de l’Arabie saoudite lors du dernier mercato. L’Uruguayen s’est engagé en faveur d’Al-Hilal, qui a déboursé 53 M€ pour s’assurer sa signature jusqu’en 2028. Utilisé à 11 reprises toutes compétitions confondues par Simone Inzaghi, l’attaquant a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives.

La suite après cette publicité

Mais d’après les informations du Mirror, le natif d’Artigas veut déjà claquer la porte. Le média anglais ajoute que River Plate fait actuellement ses comptes pour tenter de le recruter. Il reste à savoir si Al-Hilal, qui a dépensé une somme très importante, sera ouvert à son départ.