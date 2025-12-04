Menu Rechercher
Barça : Kylian Mbappé ne plaît pas trop à Joan Laporta

Kylian Mbappé @Maxppp

Auteur de 55 buts en 2025, Kylian Mbappé n’est qu’à quatre buts du record de Cristiano Ronaldo. Soulier d’or européen et Pichichi incontesté de Liga (16 buts), le capitaine des Bleus réalise une première moitié de saison XXL. Invité à donner son opinion sur le joueur du Real Madrid à l’occasion du forum «Barça : entre histoire et avenir» organisé par La Vanguardia, Joan Laporta a logiquement défendu ses stars.

«C’est un très grand joueur, mais j’aime bien Lamine, Cubarsí, Balde, Bernal, Casadó, Joan García, Pedri… et cette combinaison maison avec Raphinha, Ferran, Lewandowski… j’aime bien les miens. Je reconnais que les autres sont bons, mais ils ne me plaisent pas particulièrement», a-t-il déclaré. C’est de bonne guerre.

