EdF : les mots de Warren Zaïre-Emery sur ses chances d’aller à la Coupe du Monde
Lors du Média Day organisé par le Paris Saint-Gergamin ce jeudi, l’international tricolore, Zaïre-Emery, a évoqué ses chances d’aller à la Coupe du Monde avec les Bleus de Didier Deschamps : « le tirage et l’espoir d’aller à la Coupe du Monde ? Il y a toujours un espoir, bien sûr que j’espère y être. Je vais regarder (le tirage), et peu importe l’adversaire en réalité, tout ce qu’on veut, c’est jouer les matchs et y être. J’espère que ça va le faire et il faut d’abord faire une bonne saison, je vais mettre toutes les chances de mon côté »
Une déclaration forte, mais assez terre à terre de la part du milieu parisien de 19 ans qui a malgré tout toutes ses chances de s’envoler avec le groupe France pour cette Coupe du Monde 2026. Même s’il évolue en tant que latéral droit ces dernières semaines pour combler à la blessure d’Achraf Hakimi au PSG, Didier Deschamps compte sur lui et l’a bel et bien convoqué lors de son dernier rassemblement en novembre.
