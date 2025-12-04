Coppa Italia
Coupe d’Italie : la Lazio s’offre l’AC Milan et file en quart de finale
Les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie se poursuivaient ce jeudi. Alors que la Juventus, l’Atalanta, Naples, l’Inter Milan et Bologne se sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, la Lazio recevait l’AC Milan. Un sacré choc qui a été très équilibré.
Après une première période, nulle et vierge, les Biancocelesti ont réussi à forcer leur destin. Sur un centre de Nuno Tavares, Mattia Zaccagni a trouvé la faille en fin de partie (80e). La Lazio se qualifie pour les quarts de finale et défiera Bologne au prochain tour.
