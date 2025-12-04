Vitinha dévoile les équipes les plus fortes affrontées par le PSG

C’est au bout d’un périple ardu que le PSG a fêté en mai dernier à Munich le premier sacre de son histoire en Ligue des Champions. Les Parisiens auront dû se défaire des griffes de Liverpool, d’Aston Villa, d’Arsenal et enfin de l’Inter Milan, pour y parvenir. Les équipes anglaises ont visiblement marqué Vitinha, qu’il a classées parmi les plus fortes qu’il ait pu affronter sous les couleurs parisiennes.

«L’équipe qui m’a le plus impressionné depuis que je suis au PSG ? Ouf, c‘est difficile ça, je peux dire nous même», a-t-il d’abord demandé sur le ton de l’humour. «Il y a le Bayern Munich, ils sont très forts. Le Barça était bien, Arsenal, et les équipes anglaises sont toujours difficiles à jouer. C’est dur d’en donner qu’une seule».