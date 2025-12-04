PSG : Désiré Doué prévient Lens et l’OM !

Pour la première fois depuis 2020/21, le Paris Saint-Germain n’est pas en tête de Ligue 1 après 14 journées. Les deux dernières fois où cela s’est produit, le club de la capitale avait perdu sa couronne : en 2017, quand Monaco a terminé champion, et en 2021, quand Lille l’a emporté. Qu’en sera-t-il cette année alors que Lens, leader avec 1 point d’avance, et l’OM, 3e avec un point de retard, avancent à la même allure que Paris jusqu’à maintenant ? Pour Désiré Doué, il n’y a en tout cas pas le feu.

«Il y a des victoires et des défaites, ça fait partie du foot, maintenant, il ne faut pas se dire qu’on est dans une période inquiétante ou mauvaise, a jugé Désiré Doué lors du media day organisé par son club ce jeudi. Ça fait partie du sport, on continue à travailler et on va aller chercher la première place très vite», a-t-il conclu. La concurrence sait à quoi s’en tenir.