Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

PSG : Désiré Doué prévient Lens et l’OM !

Par Jordan Pardon
1 min.

Pour la première fois depuis 2020/21, le Paris Saint-Germain n’est pas en tête de Ligue 1 après 14 journées. Les deux dernières fois où cela s’est produit, le club de la capitale avait perdu sa couronne : en 2017, quand Monaco a terminé champion, et en 2021, quand Lille l’a emporté. Qu’en sera-t-il cette année alors que Lens, leader avec 1 point d’avance, et l’OM, 3e avec un point de retard, avancent à la même allure que Paris jusqu’à maintenant ? Pour Désiré Doué, il n’y a en tout cas pas le feu.

La suite après cette publicité

«Il y a des victoires et des défaites, ça fait partie du foot, maintenant, il ne faut pas se dire qu’on est dans une période inquiétante ou mauvaise, a jugé Désiré Doué lors du media day organisé par son club ce jeudi. Ça fait partie du sport, on continue à travailler et on va aller chercher la première place très vite», a-t-il conclu. La concurrence sait à quoi s’en tenir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier