Bastia : le Stade Armand-Cesari fait peau neuve

Après 18 mois de travaux, le stade Armand-Cesari est prêt. L’enceinte historique du Sporting Club de Bastia a fait peau neuve avec un toit couvrant la totalité des tribunes, en plus de la rénovation de la tribune est. Les travaux ont coûté pas moins de 18 M€.

Plus remarquable encore, le chantier a pris moins de temps que prévu et la livraison définitive a eu lieu avec 4 mois d’avance. Le Sporting dispose enfin d’un outil moderne, 33 ans après la catastrophe de Furiani. Le stade sera inauguré ce vendredi à l’occasion de la réception du Red Star, en espérant obtenir une seconde victoire dans cette saison très compliquée de Ligue 2.