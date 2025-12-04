Menu Rechercher
Bastia : le Stade Armand-Cesari fait peau neuve

Par Maxime Barbaud
1 min.
Des supporters de Bastia au Stade Armand-Cesari @Maxppp

Après 18 mois de travaux, le stade Armand-Cesari est prêt. L’enceinte historique du Sporting Club de Bastia a fait peau neuve avec un toit couvrant la totalité des tribunes, en plus de la rénovation de la tribune est. Les travaux ont coûté pas moins de 18 M€.

ici RCFM
Après 18 mois de travaux de rénovation, de couverture complète de l’enceinte, de reconstruction de la Tribune Est, le nouveau Stade Armand Cesari a été officiellement présenté, mercredi, avant d’être inauguré vendredi pour la venue du Red Star🔥

Enfin un vrai stade à Furiani🎥
Plus remarquable encore, le chantier a pris moins de temps que prévu et la livraison définitive a eu lieu avec 4 mois d’avance. Le Sporting dispose enfin d’un outil moderne, 33 ans après la catastrophe de Furiani. Le stade sera inauguré ce vendredi à l’occasion de la réception du Red Star, en espérant obtenir une seconde victoire dans cette saison très compliquée de Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
