Cremonese : la superbe deuxième jeunesse de Jamie Vardy en Italie

La fin d’une histoire d’amour, le début d’une nouvelle aventure. Légende de Leicester où il a évolué entre 2012 et 2025, Jamie Vardy (38 ans) aura tout connu avec les Foxes ou presque. Champion d’Angleterre en 2016, l’attaquant anglais a été quart de finaliste de la Ligue des Champions avec son club lors de l’exercice 2016/2017. Disputant également la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference, il aura connu plus de difficultés lors des dernières saisons avec deux relégations en Championship en 2023 et 2025 (avec une promotion en Premier League en 2024). Auteur de 200 buts (et 71 passes décisives) en 500 matches avec son club de coeur, Jamie Vardy a terminé cette belle histoire sur une relégation, mais aura laissé de magnifiques souvenirs.

L’ancien international anglais (26 capes, 7 buts) arrivait en fin de contrat, mais ne voulait pas raccrocher les crampons pour autant. Suivi par plusieurs clubs comme Valence ou Côme, il a finalement fait un choix surprenant en rejoignant les Italiens de Cremonese. Promus en Serie A après une victoire en barrages contre Spezia (0-0/3-2), les Grigiorossi ont su trouver les bons mots. Jamie Vardy lui ne venait pas en pré-retraite, mais avec de grandes ambitions et prévenait les détracteurs. «Je vais leur prouver qu’ils ont tort. Pour moi, l’âge n’est qu’un chiffre. J’ai toujours dit que tant que mes jambes continuent de travailler et sont aussi fraîches qu’elles le devraient, je continuerai. Pour l’instant, je ne les sens pas ralentir, alors je donnerai tout pour cette équipe», annonçait-il lors de sa présentation. Il a ensuite joint les actes aux mots.

Vardy marque et brille déjà

Après quelques matches d’adaptation, il a ouvert son compteur but contre l’Atalanta le 25 octobre (1-1). Un match à l’issue duquel, il se confiait à Sky Italia sur sa découverte d’un nouveau football après treize ans à naviguer entre le Championship et la Premier League : «je suis content de mon premier but en Serie A, mais pas du résultat. Cependant, je pense que c’est la bonne voie. Je suis toujours prêt quand l’entraîneur Nicola me demande de jouer. Je me sens bien et je veux être toujours prêt. Premier League ou Serie A ? Votre championnat est plus tactique et repose davantage sur la possession du ballon que la Premier League, où il y a plus de vitesse et d’intensité. Au final, le football est simple : il faut jouer à 100 %. Comment se passe mon italien ? À partir de la semaine prochaine, je prends des cours plus intensifs. Pour l’instant, je ne connais que les bases.» Maîtrisant le langage du buteur, il trouvera la faille de nouveau deux matches plus tard face à la Juventus (défaite 2-1). Auteur d’un doublé ce lundi soir contre Bologne (3-1), il compte déjà 4 apparitions en 9 matches et a su se distinguer dans les rencontres importantes. Une bonne nouvelle pour Cremonese actuel onzième de Serie A et qui compte déjà 7 points d’avance sur la zone rouge.

Continuant avec son régime particulier fait d’omelettes aux jambons et boissons énergisantes, Jamie Vardy y a rajouté les doubles expressos et cela ne dérange pas son coach Davide Nicola qui a valorisé son comportement au sein de l’équipe : «Vardy est le point de référence pour l’équipe. En tant qu’entraîneur, je ne peux que dire que les grands champions ont une classe incroyable et savent déjà quoi faire dans les moments décisifs. Ils savent déjà ce qu’ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Ils n’adoptent jamais d’attitudes qui ne soient pas constructives pour l’équipe. Un champion se distingue d’un joueur ordinaire non seulement par ses immenses qualités sur le terrain, mais aussi par l’esprit et la conscience qu’il a de ce qu’il représente. Un vrai champion a toujours une attitude irréprochable. Il est très sûr de lui, jovial, et toujours en train de s’entraîner. Il a ses habitudes, mais il est venu ici avec la mentalité de se rendre disponible. Le groupe de Crémone a accueilli Vardy avec grand privilège. Vardy l’a reconnu, et il se révèle être un homme exceptionnel à tous égards.» Des propos dithyrambiques pour un Jamie Vardy qui fait déjà sensation en Italie.