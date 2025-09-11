Serie A : Jamie Vardy répond à ses détracteurs

Jamie Vardy, à 38 ans, ne compte pas ralentir malgré les doutes de certains observateurs italiens. Lors de sa présentation avec Cremonese, l’attaquant anglais a affirmé que l’expérience et la constance de ses performances prenaient le pas sur l’âge : « Je vais leur prouver qu’ils ont tort. Pour moi, l’âge n’est qu’un chiffre. J’ai toujours dit que tant que mes jambes continuent de travailler et sont aussi fraîches qu’elles le devraient, je continuerai. Pour l’instant, je ne les sens pas ralentir, alors je donnerai tout pour cette équipe. » L’ancien buteur de Leicester n’a pas hésité à répondre avec assurance aux journalistes sceptiques, promettant de leur prouver qu’ils ont tort et affichant une volonté intacte de performer au plus haut niveau malgré la fin supposée de sa carrière.

Vardy s’apprête désormais à intégrer une équipe de Cremonese en pleine forme, qui a signé un début de saison remarquable en Serie A, avec des victoires contre Sassuolo (3-2) et Milan (2-1 à San Siro). L’Anglais pourrait faire ses débuts ce week-end au Stadio Marc’Antonio Bentegodi face à Vérone, avec l’objectif clair de s’imposer rapidement et d’apporter son expérience à un groupe ambitieux. Cette arrivée en Lombardie illustre la détermination de Vardy à continuer de marquer des buts, prouvant donc que l’âge n’est pas un frein à ses ambitions.