Le Barça inquiet après le prêt de Mikayil Faye à la Cremonese

Le FC Barcelone suit avec attention la situation de Mikayil Faye (21 ans), ancien joueur de son équipe réserve, désormais prêté à Cremonese en Serie A selon AS. Le jeune défenseur sénégalais, arrivé en Italie sous forme de prêt depuis Rennes, voit son évolution scrutée par le club catalan, qui détient une plus-value de 30 % sur une potentielle revente ainsi qu’une option de rachat. Le Barça espérait tirer profit de son départ avec des revenus supplémentaires, mais les performances irrégulières de Faye la saison passée ont freiné ces ambitions. À Rennes, après une première moitié de saison prometteuse sous Jorge Sampaoli, il n’a quasiment pas joué après le licenciement de l’entraîneur et l’arrivée d’Habib Beye, qui lui a préféré d’autres joueurs, le laissant à seulement trois apparitions en 2025.

Cremonese, fraîchement promu en Serie A, représente pour Mika Faye une chance de relancer sa carrière en première division. Le promu italien a entamé sa saison avec deux victoires en autant de matchs, et le Sénégalais devrait y avoir un rôle plus important que celui qu’il occupait à Rennes, évoluant aux côtés de Jamie Vardy. Pour le Barça, la situation est délicate : le club a besoin que Faye progresse pour valoriser sa plus-value, tout en espérant que Cremonese n’active pas la clause d’achat de 10 millions d’euros, ce qui permettrait au club catalan de conserver un contrôle sur la future revente et ses intérêts financiers.