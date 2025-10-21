LaLiga annule la tenue du match Villarreal-Barça à Miami

La rencontre de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone délocalisée à Miami avait reçu le feu vert de l’UEFA. Cependant, les autres acteurs de LaLiga sont rapidement montés au créneau pour dénoncer une décision jugée contraire au respect des autres formations du championnat. Rival historique du Barça, le Real Madrid avait même déposé un recours pour s’opposer à cette délocalisation. Eh bien la gronde espagnole a visiblement fini par payer. LaLiga annonce que le match ne se jouera plus à Miami, mais bien dans le stade de Villarreal, comme cela était prévu au départ.

«La LALIGA annonce qu’à la suite de discussions avec le promoteur du match officiel de la LALIGA à Miami, la décision a été prise d’annuler l’organisation de l’événement en raison de l’incertitude qui règne en Espagne depuis quelques semaines. La LALIGA regrette profondément que ce projet, qui représentait une opportunité historique et sans précédent pour l’expansion internationale du football espagnol, ne puisse aboutir. L’organisation d’un match officiel hors de nos frontières aurait constitué une étape décisive dans la croissance mondiale de la compétition, renforçant la présence internationale des clubs, le positionnement des joueurs et la visibilité du football espagnol sur un marché stratégique tel que les États-Unis. Le projet respectait pleinement toutes les réglementations fédératives et n’affectait pas l’intégrité de la compétition, comme l’ont confirmé les institutions compétentes chargées de veiller au respect de ces réglementations, qui s’y sont opposées pour d’autres raisons. Dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel, où des ligues telles que la Premier League ou des compétitions telles que la Ligue des champions de l’UEFA continuent d’étendre leur portée et leur capacité à générer des revenus, des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour assurer la durabilité et la croissance du football espagnol. Renoncer à de telles opportunités entrave la génération de nouveaux revenus, limite la capacité des clubs à investir et à être compétitifs, et réduit la projection internationale de l’ensemble de l’écosystème du football espagnol. Enfin, nous tenons à remercier les clubs pour leur volonté et leur collaboration dans le cadre de ce projet, ainsi que pour leur engagement continu en faveur de la croissance de la compétition. Depuis la LALIGA, nous continuerons, comme toujours, à œuvrer pour faire connaître le football espagnol aux quatre coins du monde, en promouvant une vision ouverte, moderne et compétitive qui profite à la fois aux clubs, aux joueurs et aux supporters».