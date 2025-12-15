FC Barcelone : Hansi Flick reste évasif sur l’avenir de Ter Stegen

Pour la première fois depuis des années, Marc-André Ter Stegen n’est plus le gardien titulaire du FC Barcelone. Un changement de stature pour l’Allemand qui s’explique par ses blessures à répétition et l’arrivée d’un Joan Garcia performant comme titulaire. Forcément, sous contrat jusqu’en 2028 avec le club blaugrana, le portier de 33 ans ne sait pas de quoi son avenir est fait alors qu’il serait pisté par plusieurs clubs à en croire les informations de la presse espagnole. En conférence de presse, Hansi Flick, son entraîneur, a laissé planer le doute quant à l’avenir de son compatriote au Barça :

«Marc est un gardien fantastique, et nous avons trois excellents gardiens. On verra bien. J’ai déjà dit que Joan est le numéro un, et on verra ensuite. Tek a joué la saison dernière, et nous avons remporté trois titres avec lui. Cette saison, lorsqu’il était blessé, il nous a apporté de la stabilité. Tek est aussi un joueur très important pour nous dans le vestiaire. Son avenir ? Je pense que c’est sa décision. Nous avons discuté de sa situation et j’ai beaucoup de respect pour Marc, car c’est un excellent gardien et, sur le plan personnel, une personne précieuse pour l’équipe. Mais au final, c’est sa décision et c’est à lui de décider, pas à moi.»