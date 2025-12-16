Menu Rechercher
Karim Adeyemi voudrait quitter Dortmund pour satisfaire sa femme

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
adeyemi @Maxppp

En 2022, Karim Adeyemi a rejoint le Borussia Dortmund pour devenir l’un des meilleurs joueurs d’Allemagne. Trois ans et demi plus tard, l’ailier de 23 ans n’est pas forcément arrivé à ses fins. Même s’il est capable de faire de bonnes choses, son inconstance est encore réelle et son avenir pourrait s’écrire loin du club de la Ruhr. Cette saison, Adeyemi compte 6 buts en 21 matches.

En effet, selon les informations de Bild, l’international allemand pourrait quitter Dortmund pour sa femme. En effet, cette dernière désirerait vivre dans une grande ville européenne. En ce sens, l’ailier sous contrat jusqu’en 2027 avec le BVB aurait informé ses dirigeants qu’il souhaite quitter la Ruhr. En ce sens, il a changé d’agent et a décidé de renégocier son bail pour faciliter son départ.

