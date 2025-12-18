Strasbourg : la grosse mise en garde de Liam Rosenior

Strasbourg a eu du mal mais a fini par battre les Islandais de Breidablik (3-1) dans cette dernière journée de phase de championnat de Ligue Europa Conférence. Le Racing en profite pour terminer premier de cette saison régulière. Tout de suite après le coup de sifflet final, le stade a laissé exploser sa joie. Tout n’a pas été parfait pourtant ce soir. Après la rencontre, Liam Rosenior a eu besoin de faire une mise au point pour tout le monde, joueurs comme supporters. Selon lui, les exigences du public sont trop élevées par rapport à l’inexpérience de son groupe. Il a même entendu des sifflets, ce qu’il n’a pas aimé.

«Je nous ai trouvé excellent pour être honnête avec vous. Le niveau d’attente est exagéré. Je ne sais même pas à quand remonte la dernière participation européenne du club, et à la pause j’ai entendu des sifflets, regrette le coach anglais au micro de Canal+ après la rencontre. On a fini 7e l’an dernier en championnat, on est 7e cette année. On a fini en tête de la Ligue Europa Conférence avec l’équipe la plus jeune d’Europe. Je pense que les attentes doivent être plus réalistes pour ce groupe et je vais les protéger jusqu’au bout», promet-il. Le message est passé.