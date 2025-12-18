Strasbourg - Breidablik : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 6e et dernière journée de la phase de ligue de la Conférence League. Le Racing Club de Strasbourg en tant que leader du classement reçoit les Islandais de Breidablik. Les Alsaciens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Mike Penders dans les cages derrière Andrew Omobamidele, Lucas Hogsberg et Ben Chilwell. Le milieu de terrain est assuré par Samir El Mourabet et Rabby Nzingoula alors que les rôles de pistons sont assurés par Sam Amo-Ameyaw et Martial Godo. Devant, Joaquin Panichelli est soutenu par Mathis Amougou et Sebastian Nanasi.

De leur côté, les Islandais s’organisent dans un 4-3-3 avec Anton Einarsson qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Andri Yeoman, Damir Muminovic, Viktor Margeirsson et Kristinn Jónsson. Arnór Jónsson et Viktor Einarsson composent l’entrejeu avec Höskuldur Gunnlaugsson un cran plus bas. En pointe, Ágúst Þorsteinsson est épaulé par Óli Ómarsson et Davíð Ingvarsson.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg : Penders - Omobamidele, Hogsberg, Chilwell - Amo-Ameyaw, El Mourabet, Nzingoul, Godo - Amougou, Nanasi, Panichelli

Breidablik : A. Einarsson - Yeoman, Muminovic, Margeirsson, Jónsson - Jonsson, Gunnlaugsson, V. Einarsson - Omarsson, Þorsteinsson, Ingvarsson