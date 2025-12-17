RCSA : Joaquin Panichelli est fan d’Olivier Giroud !

Moins en verve depuis 1 mois et demi, Joaquin Panichelli reste une splendide découverte dans notre Ligue 1. L’attaquant argentin du RCSA a inscrit 9 buts en 16 apparitions cette saison, et démontré que son style, rugueux, physique, était encore adapté à notre championnat. Et ce n’est pas un hasard que sa référence chez les buteurs présente un profil similaire au sien. En effet, il a raconté dans une interview accordée à l’UEFA que son idole était Olivier Giroud, le buteur français qui évolue désormais au LOSC.

La suite après cette publicité

« J’ai toujours dit que j’aimais beaucoup Olivier Giroud. J’ai souvent dit que je regardais beaucoup l’équipe de France, et je l’ai suivi de près lorsqu’il était en Angleterre avec Arsenal. Je me retrouvais un peu en lui, si on met de côté les phénomènes comme Cristiano Ronaldo au Real Madrid dans le rôle de numéro neuf. J’ai toujours vu en Giroud un avant-centre avec une énorme présence dans la surface, capable aussi d’apporter techniquement. Ce n’était pas seulement un buteur. Quand il décrochait, il aidait l’équipe dans le jeu. Il a toujours été un de mes principaux modèles, tout comme Karim Benzema ou, aujourd’hui, Harry Kane », a-t-il expliqué. Il a pu le rencontrer lors du match entre Strasbourg et le LOSC en novembre dernier. « Oui, j’ai joué contre Giroud et j’ai échangé mon maillot avec lui. C’était incroyable parce que, comme je l’ai dit, c’était un modèle pour moi, quelqu’un que j’admirais. Pouvoir l’affronter et échanger nos maillots, de numéro neuf à numéro neuf, c’était vraiment spécial. »