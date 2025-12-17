Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

PSG : la réaction de Chevalier après la séance de tirs au but folle de Safonov

Lucas Chevalier avec le PSG @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

À la différence des précédents, ce sixième titre parisien de l’année portera la signature d’un certain Matveï Safonov. Reconduit par Luis Enrique au préjudice de Lucas Chevalier, ce soir, en finale de Coupe Intercontinentale, le Russe a vécu une soirée en eaux paisibles jusqu’à cette fameuse séance de tirs au but (1-1, 2-1 tab).

Avec 4 tirs au but arrêtés, Matvey Safonov offre la victoire au PSG dans une finale irrespirable à Doha contre Flamengo. Les Parisiens remportent la Coupe Intercontinentale.

Après s’être incliné face à Jorginho sur penalty à l’heure de jeu, Safonov a sorti le grand jeu en repoussant 4 tentatives brésiliennes lors de la séance. Cette victoire était la sienne, et Lucas Chevalier est d’ailleurs venu la célébrer avec classe. Après avoir été porté en triomphe par ses coéquipiers et le staff, le portier russe a en effet été félicité par son concurrent, également souriant au moment de la remise de médaille de Safonov, héros du soir.

