PSG : la réaction de Chevalier après la séance de tirs au but folle de Safonov

À la différence des précédents, ce sixième titre parisien de l’année portera la signature d’un certain Matveï Safonov. Reconduit par Luis Enrique au préjudice de Lucas Chevalier, ce soir, en finale de Coupe Intercontinentale, le Russe a vécu une soirée en eaux paisibles jusqu’à cette fameuse séance de tirs au but (1-1, 2-1 tab).

Après s’être incliné face à Jorginho sur penalty à l’heure de jeu, Safonov a sorti le grand jeu en repoussant 4 tentatives brésiliennes lors de la séance. Cette victoire était la sienne, et Lucas Chevalier est d’ailleurs venu la célébrer avec classe. Après avoir été porté en triomphe par ses coéquipiers et le staff, le portier russe a en effet été félicité par son concurrent, également souriant au moment de la remise de médaille de Safonov, héros du soir.