OL : Paulo Fonseca est satisfait de son équipe

Ce dimanche soir, l’OL s’est imposé non sans difficulté face à St-Cyr, club de Régional 1. Après une première période poussive, les Gones ont fait sauter le verrou de leurs adversaires lors du second acte avec un but d’Abner et un doublé de Pavel Sulc (3-0). Même si les Lyonnais n’ont pas montré un visage forcément radieux ce dimanche, Paulo Fonseca a souhaité retenir la belle première partie de saison des siens :

«Je pense qu’on peut faire mieux. La première période a manqué de bonnes décisions. St-Cyr a bien travaillé et a bien défendu. Je suis content de gagner. On n’a pas pris assez de bonnes décisions, on aurait pu faire mieux. St-Cyr était très compact. Nous devions faire mieux ce soir. Je suis content. Finir cette année dans les 5 premiers en Ligue 1, c’est très positif. En plus être premier en Ligue Europa, la progression des joueurs est positive. Aujourd’hui, nous avons une équipe prête pour gagner tous les matches. Ces cinq mois étaient intenses, nous avons besoin de repos auprès de nos familles.»