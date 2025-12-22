AC Milan : une dérogation permettra l’utilisation de Niclas Füllkrug dès le 2 janvier

L’AC Milan a accéléré pour boucler l’arrivée de Niclas Füllkrug afin de le mettre rapidement à la disposition de Massimiliano Allegri. Avec Santiago Giménez indisponible pour deux mois et Rafael Leão récemment touché musculairement, le club lombard souhaite pouvoir convoquer l’attaquant allemand dès les premiers rendez-vous de janvier. Initialement, la date visée était le match face au Genoa le 8 janvier, le 2 janvier marquant à la fois la rencontre contre Cagliari et l’ouverture officielle du mercato, laissant peu de marge sur le plan administratif. Une situation qui a finalement été débloquée grâce à une dérogation spécifique accordée par la Fédération italienne de football (FIGC), informe La Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

Cette demande, portée par la Ligue, visait à garantir une égalité de traitement entre les clubs. Dans son communiqué, l’instance dirigeante du football italien estime ainsi que la proposition est « recevable, et en particulier les raisons visant à assurer une protection pleine et identique à toutes les associations de la Ligue Serie A ». Elle autorise donc, « uniquement pour la rencontre Cagliari-Milan du 2 janvier 2026, l’utilisation de joueurs dont la date d’entrée en vigueur de l’enregistrement coïncide avec celle du match, à condition que le dépôt électronique des demandes d’enregistrement soit effectué avant 16h le jour de la rencontre ». Il ne reste désormais plus qu’à officialiser le transfert de Füllkrug depuis West Ham, sur la base d’un prêt avec option d’achat, avant que l’Allemand ne rejoigne les Rossoneri pour débuter son travail sous les ordres d’Allegri.