Ligue 2 : la LFP donne match perdu à Bastia contre le Red Star

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le logo du Sporting Club de Bastia @Maxppp
Bastia Red Star

La commission de discipline de la LFP a décidé, lundi soir, d’infliger un match perdu au SC Bastia après les graves incidents survenus lors de la rencontre de Ligue 2 face au Red Star, le 5 décembre, au stade Armand-Cesari. Le match avait été interrompu à la 57e minute, alors que le score était de 0-0, après le jet d’un fumigène sur la pelouse qui a touché le joueur du Red Star Bradley Danger, légèrement blessé au dos et au bras. Considérant la gravité des faits, l’instance disciplinaire a choisi de ne pas faire rejouer la rencontre et d’attribuer la victoire au club francilien, une sanction prenant effet immédiatement.

Outre le match perdu, Bastia écope d’un retrait d’un point avec sursis ainsi que de la fermeture pour quatre matches ferme de la tribune Est « Petrignani », inaugurée ce soir-là. La commission a notamment retenu l’usage massif de 71 engins pyrotechniques, dont 39 bombes agricoles, ainsi que le retard du coup d’envoi provoqué par la fumée de stroboscopes. La LFP a appliqué un principe de fermeté similaire à celui retenu lors de l’affaire Bordeaux-Rodez en 2023. Selon la Ligue, le club corse ne devrait pas faire appel de cette décision.

Pub. le - MAJ le
