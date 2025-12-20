Le Mans FC : le bon début de saison de Lucas Buades est suivi en Allemagne

Il est arrivé tard, mais s’est rapidement mis à l’heure. Débarqué au Mans FC en provenance de Valenciennes en toute fin de mercato (il a signé un an, plus une année en option), Lucas Buades s’est vite affirmé comme l’un des tauliers du groupe de Patrick Videira. Le piston droit de 27 ans enchaîne les prestations de bonne facture, et son apport a été important dans la réussite collective du Mans jusqu’ici.

Depuis la victoire fondatrice face à Grenoble fin septembre (1-0), Buades n’a plus quitté le onze sarthois (sauf lors du match nul 1-1 face à Laval), et cette stabilité accompagne l’excellente dynamique de l’équipe qui n’a plus perdu depuis 15 matchs (Le Mans est 3e de Ligue 2). Fiable défensivement, il brille aussi par son activité et son engagement de tous les instants, qualités indispensables aux pistons dans le 3-5-2 de Patrick Videira. Selon nos informations, l’ancien joueur de Rodez est aujourd’hui suivi du côté de la D2 allemande, où deux clubs ont déjà manifesté un intérêt.