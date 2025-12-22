Menu Rechercher
CAN : l’égalisation d’Omar Marmoush qui relance l’Égypte face au Zimbabwe

Par Kevin Massampu
1 min.
Omar Marmoush @Maxppp
Égypte 2-1 Zimbabwe

Tout ne se déroule pas comme prévu pour l’Égypte, qui effectue son entrée en lice dans cette CAN face au Zimbabwe. Menés 0-1 à la mi-temps, les Pharaons sont tout de même revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Leurs efforts ont fini par payer, puisqu’ils sont parvenus à revenir au score grâce à Omar Marmoush

Après un long ballon de Mohamed Hamdi sur le côté gauche, l’attaquant de Manchester City prenait de vitesse la défense zimbabwéenne avant de lâcher une frappe puissante sous la barre, imparable pour Washington Arubi, le gardien des Warriors (64e). Citée parmi les favoris à la victoire finale, l’Égypte peine néanmoins à marquer ce deuxième but, nécessaire pour aller chercher les trois points.

