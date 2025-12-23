Menu Rechercher
Un club mythique veut s’offrir Mario Balotelli

Par Valentin Feuillette
Mario Balotelli sous le maillot du Genoa. @Maxppp

Un an après sa dernière apparition officielle, Mario Balotelli se retrouve toujours sans club et dans l’attente d’un nouveau défi. Selon Tuttosport, l’attaquant italien explore encore quelques pistes en Italie, sans réelle garantie de rebond en Serie A, tandis que l’option de l’étranger prend de plus en plus de consistance. River Plate apparaît désormais comme une alternative crédible, le club argentin étant prêt à étudier le profil de Super Mario. L’entraîneur Marcelo Gallardo n’écarterait pas l’idée d’évaluer sa condition et son apport potentiel, dans un contexte où l’expérience et le caractère du joueur pourraient représenter un pari mesuré.

La fin de son passage au Genoa, marqué par un manque de continuité et une rupture cet été, a laissé Balotelli dans une situation d’incertitude. À 35 ans, l’ancien international italien continue pourtant de se préparer activement, s’entraînant à Brescia en attendant une opportunité lors du mercato. Conscient que le temps joue contre lui, il se dit toujours apte à évoluer au plus haut niveau. « Je m’entraîne régulièrement et je sens que je peux encore jouer », a-t-il récemment confié à Clarence Seedorf, son ancien entraîneur au Milan. L’Argentine pourrait ainsi représenter une nouvelle aventure, et peut-être la dernière chance de relancer une carrière aussi brillante qu’irrégulière.

Pub. le - MAJ le
