Mohamed Salah sème le doute en Angleterre, la date de retour de Ronald Araujo est connue

Mohamed Salah en sauveur

L’Égypte de Mohamed Salah a renversé in extremis le Zimbabwe (victoire 2-1). Les Pharaons ont été aidés par leurs deux stars offensives : Omar Marmoush et Mohamed Salah. En grande difficulté chez les Reds, Salah a sauvé les siens d’une frappe croisée imparable dans le temps additionnel. En Angleterre, ce coup d’éclat de Salah n’est pas passé inaperçu. « Salah prouve qu’il peut encore changer la donne en sauvant l’Égypte », écrit le Daily Mail. « Ça l’a fait », écrit L’Équipe avec un jeu de mots, alors que Mundo Deportivo se réjouit pour le Pharaon Salah qui a sauvé l’Égypte. Le sélectionneur Hossam Hassan avait prévenu : « quand il est en difficulté en club, Salah brille en sélection ». Le sélectionneur du Zimbabwe ne peut que s’incliner face au talent d’un tel joueur.

Le Barça attend Ronald Araujo

Le Barça compte sur Ronald Araujo pour janvier. Comme le relaie le média espagnol, le club blaugrana sait déjà avec certitude que le retour à l’entraînement du défenseur uruguayen se fera avant la fin de l’année dans le but de retrouver les terrains dans les premiers jours de janvier et lorsque Hansi Flick le jugera opportun. Maintenant, il est vital pour le Barça que Ronald Araujo retrouve sa confiance pour aider l’équipe dans la phase décisive de la saison. Araujo a fait un voyage spirituel en Israël et ces derniers jours, il s’est entraîné individuellement en Uruguay. Le footballeur se sent déjà assez fort pour revenir dans la dynamique de groupe et ses coéquipiers attendent avec impatience son retour. L’équipe reprend l’entraînement le 29 décembre et ce sera peut-être ce jour-là ou le lendemain qu’Araujo fera son retour. À partir de là, la réintégration complète du joueur sera effectuée par le staff technique en fonction de sa condition physique et de son rythme de compétition. Il pourrait même être prêt pour le derby contre l’Espanyol le 3 janvier ou pour la Supercoupe en Arabie saoudite.

L’Italie en extase devant la victoire napolitaine

En Italie, Naples a remporté pour la troisième fois de son histoire, après 1990 et 2014, la Supercoupe d’Italie. « Supernapoli », placarde avec joie le Corriere dello Sport ce mardi matin. Le champion d’Italie restait sur deux défaites et s’est remis la tête à l’endroit en Arabie saoudite, avec cette victoire 2-0 face à Bologne. Le héros de la soirée s’appelle David Neres, auteur d’un doublé, et mis à l’honneur dans les pages intérieures du quotidien transalpin. La Gazzetta dello Sport met en avant le patron napolitain alors que Tuttosport parle de chef-d’œuvre de Conte qui réalise le doublé avec le titre de champion la saison dernière. Ce sacre de Naples permet au club partenopeo de rajouter une ligne à son palmarès, mais aussi de toucher un joli chèque. Le Napoli empoche 11 millions d’euros avec cette victoire et une dotation totale de 23 millions d’euros. Un record.