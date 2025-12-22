CAN 2025 : l’Égypte de Mohamed Salah renverse in extremis le Zimbabwe

La CAN 2025 se poursuivait ce lundi soir avec l’entrée en lice d’un favori historique : l’Égypte. La formation égyptienne, septuple vainqueur de la compétition, était attendue pour son premier match face au Zimbabwe. Et un joueur en particulier était évidemment scruté : Mohamed Salah. La star de Liverpool, moins en vue en club, devait enfin porter son équipe dans une compétition où il peine à vraiment performer. Titulaire au coup d’envoi aux côtés d’Omar Marmoush ou encore Mahmoud Trezeguet, Salah n’a d’ailleurs pas tardé à s’illustrer.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Zimbabwe 1 1 0 0 1 0 1 1

Dans un début de rencontre très ouvert, avec une attaque égyptienne gonflée à bloc, l’attaquant des Reds pensait se montrer décisif sur son premier ballon. Il déposait un centre millimétré sur la tête de Trezeguet, mais le portier zimbabwéen repoussait le ballon in extremis sur sa ligne (6e). Asphyxié, le Zimbabwe ne ressortait pas un seul ballon et, sans une maladresse folle de l’Égypte dans le dernier geste, l’addition aurait pu être salée après un quart d’heure de jeu. Et dans ce genre de scénario, forcément, l’équipe qui domine finit par le regretter.

Marmoush et Salah sauvent l’Égypte

Petit à petit, le Zimbabwe reprenait confiance et misait sur la vitesse de ses attaquants pour faire mal à une défense égyptienne faiblarde, qui multipliait les erreurs de marquage. Des erreurs que Prince Dube a parfaitement exploitées. Bien servi par Emmanuel Jalai, il se jouait assez facilement de son vis-à-vis avant de tromper un Mohamed El Shenawy trop lent au moment de se coucher (0-1, 20e). Le début d’un scénario catastrophe pour l’Égypte ? Cela aurait pu être le cas si Washington Navaya n’avait pas raté le but du 2-0 quelques minutes plus tard.

La suite après cette publicité

De quoi garder en vie l’Égypte. Et les Pharaons, qui continuaient à se procurer un nombre incalculable d’occasions, ont fini par faire sauter le verrou définitivement. L’attaquant de Manchester City Omar Marmoush égalisait à l’heure de jeu en fusillant, angle fermé, le gardien Washington Arubi (1-1, 64e). Dominateurs, les coéquipiers d’un Mohamed Salah plus discret que ses partenaires de l’attaque finissaient même par arracher un succès dans les derniers instants. Et qui d’autre que Salah pour sauver les siens dans cette partie ? Trouvé dans la surface, il jaillissait pour placer une frappe croisée imparable (2-1, 90e+2). Score final, 2-1. L’Égypte s’est fait peur, mais assure l’essentiel dans cette rencontre. Mais il faudra montrer mieux face à l’Afrique du Sud dans quelques jours.