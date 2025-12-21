Prono
Match Aston Villa - Man United en direct commenté
17e journée de Premier League - dimanche 21 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Aston Villa et Man United (Premier League, 17e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Premier League entre Aston Villa et Man United. Ce match aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Aston Villa et Man United en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 décembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Aston Villa Man United en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Aston Villa et Man United ?
Aston Villa : le coach Unai Emery a choisi une formation en 4-2-3-1 : E. Martínez, I. Maatsen, V. Lindelöf, E. Konsa, M. Cash, A. Onana, B. Kamara, M. Rogers, Y. Tielemans, J. McGinn, O. Watkins.
Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par Ruben Amorim évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : S. Lammens, L. Shaw, A. Heaven, L. Yoro, P. Dorgu, Bruno Fernandes, M. Ugarte, Diogo Dalot, M. Mount, Matheus Cunha, B. Šeško.
- Qui arbitre le match Aston Villa Man United ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Aston Villa Man United ?
Birmingham accueille le match au Villa Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Aston Villa Man United ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 décembre 2025, coup d'envoi 17:30.