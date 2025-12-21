Menu Rechercher
0 - 0
1'
Premier League 2025/2026 17e journée
Aston Villa
0 - 0
1'
Man United
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 3 Aston Villa 34 6 Man United 27
Possession 60% Man United Aston Villa
Compositions Aston Villa 4-2-3-1 Man United 3-4-2-1
Prono

Qui va gagner ?
1 AVL N NUL 2 MUN
230 participants Terminé
Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
N
V
N
V
D
Rencontres précédentes
10% 4 Victoires 19% 8 Nuls 71% 30 Victoires

Blessures & suspensions

Tyrone Mings Tyrone Mings Ischio-jambiers Tyrone Mings Tyrone Mings Maladie Harvey Elliott Harvey Elliott Maladie Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Pau Torres Pau Torres Blessure au mollet Emiliano Martínez Emiliano Martínez Blessure au dos Ross Barkley Ross Barkley Blessure au genou
Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Harry Maguire Harry Maguire Ischio-jambiers Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Mason Mount Mason Mount Coup Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Blessure au dos Casemiro Casemiro Accumulation de cartons jaunes

Match Aston Villa - Man United en direct commenté

17e journée de Premier League - dimanche 21 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Aston Villa et Man United (Premier League, 17e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Premier League entre Aston Villa et Man United. Ce match aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Aston Villa et Man United.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0.1
2.3
Moyenne de cartons par match sur 14 matchs arbitrés
Neil Davies arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Michael Salisbury quatrième arbitre
Ian Hussin arbitre VAR
Peter Bankes arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Villa Park Birmingham
Villa Park
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 43205
  • Affluence moyenne : 32137
  • Affluence maximum : 42888
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 21 décembre 2025 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 17
Diffusion CANAL+
Code AVL-MUN
Zone Angleterre
Équipe à domicile Aston Villa
Équipe à l'extérieur Manchester United
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Aston Villa et Man United en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 décembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Aston Villa Man United en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Aston Villa et Man United ?

Aston Villa : le coach Unai Emery a choisi une formation en 4-2-3-1 : E. Martínez, I. Maatsen, V. Lindelöf, E. Konsa, M. Cash, A. Onana, B. Kamara, M. Rogers, Y. Tielemans, J. McGinn, O. Watkins.

Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par Ruben Amorim évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : S. Lammens, L. Shaw, A. Heaven, L. Yoro, P. Dorgu, Bruno Fernandes, M. Ugarte, Diogo Dalot, M. Mount, Matheus Cunha, B. Šeško.

Qui arbitre le match Aston Villa Man United ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Aston Villa Man United ?

Birmingham accueille le match au Villa Park.

Quelle est la date et l'heure du match Aston Villa Man United ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 décembre 2025, coup d'envoi 17:30.

Top commentaires
Comparer les stats du match
