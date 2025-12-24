Mercato : un attaquant à 75 M€ a choisi de rejoindre Manchester City !

Depuis le début de saison, la Premier League s’affole pour Antoine Semenyo. Déjà auteur d’une grande saison 2024-2025 avec Bournemouth (13 buts et 7 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues), l’attaquant de 25 ans confirme tous les espoirs placés en ce début de saison. Avec 8 buts en 16 rencontres de Premier League, le Ghanéen s’affirme comme étant l’un des attaquants les plus prolifiques d’outre-Manche. Ainsi, de nombreux cadors d’Angleterre se sont penchés sur son cas pour le recruter dès cet hiver. Un intérêt renforcé par la présence d’une clause de libération fixée à 75 millions d’euros jusqu’au 10 janvier.

En ce sens, les médias anglais expliquaient que Liverpool, Manchester United, Manchester City étaient intéressés par ses services. Concernant les Reds, ils se sont mis sur l’affaire suite à la blessure d’Alexander Isak. Leur recrue estivale s’est cassée la jambe face à Tottenham et sera indisponible durant plusieurs mois. De leur côté, les Red Devils peinent toujours à trouver leur arme offensive idéale malgré les 150 M€ déboursés l’été dernier pour attirer Benjamin Sesko et Bryan Mbeumo. Hier, The Athletic a expliqué que Chelsea s’était immiscé dans la course au buteur polyvalent de 25 ans.

Une nouvelle vente record se dessine pour Bournemouth

Le club londonien connaît bien Semenyo puisque le Sun révèle que les Blues auraient pu le recruter il y a six ans en échange d’un chèque de… 2,2 M€. Finalement, le média explique que les Blues se sont déjà retirés de cette course. Dès le premier contact avec les Cherries, le club londonien aurait finalement décidé de renoncer à cette venue pour se concentrer sur les joueurs dont dispose déjà Enzo Maresca. Habitué à recruter à tout-va ces derniers temps, Chelsea a cette fois-ci fait preuve de retenue. Ça tombe bien puisque les Blues n’auraient pas eu les faveurs du joueur.

Le Daily Mail assure en effet que Semenyo a choisi de rejoindre les Cityzens, préférant rembarrer Chelsea, Manchester United et Liverpool. Non qualifié pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, le buteur de Bournemouth semble donc se diriger vers sa future équipe dans les jours qui viennent. De leur côté, les Cherries s’apprêtent à conclure une nouvelle vente record après avoir déjà récupéré 215 M€ grâce aux ventes d’Ilya Zabarnyi (Paris Saint-Germain), Dean Huijsen (Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) et de Dango Ouattara (Brentford).