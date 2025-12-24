La Juventus lorgne un nouveau joueur de l’OM

L’arrivée de Damien Comolli au poste de PDG de la Juventus a-t-elle renforcé l’intérêt de la Vieille Dame pour les meilleurs éléments de Ligue 1 ? C’est fort possible. Ces derniers jours, la presse transalpine ne fait qu’annoncer des pistes made in L1 pour le mercato d’hiver des Bianconeri. À commencer par celle menant au milieu de terrain danois Pierre-Emile Højbjerg (30 ans). Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, le Scandinave est un joueur incontournable de l’équipe de Roberto De Zerbi (21 apparitions, 3 buts, 1 passe décisive cette saison).

Malgré tout, la Juve fait le forcing, même si les décideurs de l’OM ont très rapidement réagi dans cette affaire. «Notre position est ferme, dans ce mercato d’hiver, on ne veut pas se priver d’un joueur cadre. Il n’y a aucune possibilité, aujourd’hui ce n’est pas sur la table, je ferme complètement la porte», avait déclaré le président Pablo Longoria le 18 décembre dernier, imité par Medhi Benatia. «Pierre-Emile est très important pour nous. Un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas.»

Koné revit en Serie A

Si l’affaire Højbjerg semble mal embarquée pour la Vieille Dame, elle ne lâche pas ses cibles de L1 pour autant puisque le Lyonnais Tyler Morton serait également dans son viseur. L’Anglais de 30 ans est l’une des bonnes surprises de la saison rhodanienne, mais l’OL ne semble pas enclin à le laisser filer en plein milieu de la saison, sauf impératif financier. EN attendant de voir ce que cette piste va donner, Il Corriere dello Sport nous apprend que la Juventus pense également au mercato d’été 2026. Et visiblement, elle a des vues sur un nouveau joueur de l’OM.

En plus de Morten Hjulmand (Sporting CP), les Piémontais ont flashé sur Ismaël Koné. Recruté en 2024 en échange de 12 M€, le milieu canadien de 23 ans ne s’est pas imposé sur la Canebière (9 apparitions). Envoyé au Stade Rennais lors du mercato hivernal 2025, Koné a depuis été prêté à Sassuolo. Un prêt en Serie A qui a eu le don de relancer la carrière du joueur (15 matches, 3 buts). Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, Koné est une cible plus atteignable qu’Højbjerg. Cependant, il convient de rappeler que Sassuolo, en plus d’avoir payé 2,5 M€ pour le prêt de Koné, dispose d’une option d’achat d’environ 10 M€. Affaire à suivre.