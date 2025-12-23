OL : après Pierre-Emile Højbjerg, la Juventus se jette sur Tyler Morton

Arrivé fin octobre dernier sur le banc de la Juventus en remplacement d’Igor Tudor, Luciano Spalletti a réussi à redresser la barre, mais peine toujours à replacer la Vieille Dame sur le podium de Serie A. Alors, le technicien italien compte bien sur le mercato hivernal pour se renforcer et a déjà fait sa la liste des priorités dans laquelle figure un meneur de jeu en priorité, un attaquant et un joueur de couloir. Le manager de 66 ans aimerait notamment plus de soutien pour aider Manuel Locatelli et Khephren Thuram.

Et malgré des finances encore instables, le directeur général Damien Comolli compte bien faire un joli cadeau de Noël à son entraîneur. En tête de liste, le Marseillais Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) est sollicité, mais l’OM, par la voix de Mehdi Benatia, a fait savoir que le joueur était intransférable cet hiver : «Pierre-Emile est très important pour nous. Un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas».

Tyler Morton apprécié, mais…

Alors, d’autres solutions sont envisagées. Bernabé (Parme), Toth (Ferencváros), Mendoza (Elche), Timber (Feyenoord) figurent sur la liste des joueurs étudiés, ainsi qu’un autre talent de Ligue 1 : Tyler Morton (23 ans), d’après La Stampa. Le quotidien italien assure que son profil plaît en interne, mais, là encore, le talent de l’Olympique Lyonnais reste une piste très compliquée puisque la direction rhodanienne nous avait récemment fait savoir qu’il ne bougerait pas d’un poil cet hiver. Transféré l’été dernier en provenance de Liverpool, l’Anglais est encore sous contrat pendant quatre saisons et demie avec les Gones.

La Juventus va donc devoir explorer d’autres pistes plus réalisables pour cet hiver, alors qu’elle reste soumise aux règles du fair-play financier. Un départ de João Mário, jugé insuffisant, est même envisagé pour permettre l’arrivée d’un milieu de terrain capable de jouer à haut rythme et d’élever le niveau actuel. Kessié et Brozović ont néanmoins été étudiés, tout comme Davide Frattesi, mais les salaires des joueurs concernés freinent les dirigeants bianconeri. Un vrai casse-tête pour la Juventus.