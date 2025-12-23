Mercato : l’ASM ne recrutera pas de remplaçant à Takumi Minamino

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du match de Coupe de France contre l’AJ Auxerre (1-2), Takumi Minamino va connaître une longue période d’indisponibilité. Il n’est pas certain de pouvoir participer à la prochaine Coupe du Monde avec le Japon et encore moins de revenir sur les terrains avant la fin de la saison avec l’ASM.

Malgré cette situation, les dirigeants monégasques ne prévoient pas de recruter un remplaçant lors du mercato hivernal, estimant que l’effectif actuel est suffisant pour atteindre les objectifs fixés. Selon L’Équipe, le profil spécifique du milieu offensif japonais serait difficile à remplacer. Il reste donc à voir comment Sébastien Pocognoli adaptera son équipe et redistribuera les rôles sur le terrain pour compenser l’absence de l’ancien de Liverpool.