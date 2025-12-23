Le PSG se voit gagner plusieurs Ligues des Champions

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter (5-0). Un véritable soulagement pour les Rouge et Bleu et pour QSI après 14 ans d’attente. Mais si le PSG ne se considère pas encore comme un club du même niveau que Liverpool, le Real Madrid ou le Bayern Munich, il s’imagine remporter plusieurs C1 à moyen terme.

«Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là. C’est normal, on est un club plus récent. C’est notre défi : continuer sur cette dynamique et gagner le plus de titres possible. Ce PSG-là a les moyens de gagner encore trois ou quatre C1 dans les dix ans», confie-t-on au sein du club de la capitale dans les colonnes de L’Équipe.