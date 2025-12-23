L’OL s’active pour recruter Noah Nartey

Autorisé à recruter par la DNCG, l’Olympique Lyonnais ne peut pas faire de folies, mais le club rhodanien a déjà ciblé ses besoins, à savoir une recrue en défense et un attaquant. Pour ce qui est du secteur offensif, l’affaire est réglée. Et de quelle manière ! Grâce à ses bonnes relations avec le Real Madrid, les septuples champions de France vont récupérer l’international brésilien Endrick en prêt. Un très joli coup.

Et ce n’est pas tout puisque les Rhodaniens ciblent également l’international algérien d’Angers, Himad Abdelli. Une révélation disponible à moindre coût puisque le contrat du joueur s’achève en juin prochain. En attendant de convaincre le SCO, L’Équipe assure que l’OL a jeté son dévolu sur un autre milieu de terrain, à savoir le Danois Noah Nartey. Ce dernier est âgé de 20 ans et évolue à Brondby depuis 2024.

Les Gones relancent une piste estivale

International Espoirs danois (10 sélections), Nartey est sous contrat jusqu’en 2027 et vient de signer une saison intéressante (7 buts, 3 passes décisives en 25 matches). Nartey possède un profil très intéressant pour Paulo Fonseca puisqu’il peut évoluer à tous les postes dans l’entrejeu et peut également dépanner sur les ailes. Ce dossier ne serait pas lié à celui d’Abdelli, mais il n’est pas nouveau non plus.

Pour rappel, nous vous avions révélé que l’OL avait déjà tenté sa chance l’été dernier auprès de Brondby en proposant 7 M€ pour s’offrir Nartey. Une offre que la direction scandinave avait repoussée. Estimé aujourd’hui à 8 M€ par ses dirigeants Nartey débarquera-t-il sur les bords du Rhône ? Il convient d’être patient, car l’OL avait fait savoir que les arrivées hivernales seront forcément synonymes de départs.