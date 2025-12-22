Accord OL-Real Madrid annoncé pour le prêt d’Endrick !

Récemment interrogé sur le mercato d’hiver de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca avait confié que ça s’activait fort en coulisses. «Nous travaillons ensemble avec Mathieu (Louis-Jean, le directeur du recrutement) et Benjamin (Charier, responsable du recrutement) pour apporter des joueurs forts pour améliorer l’équipe.» Autorisé à recruter par la DNCG, le club rhodanien multiplie les pistes, mais un dossier semblait acquis d’avance : l’arrivée d’Endrick.

À 19 ans, l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) vient de boucler une première partie de saison très compliquée avec le Real Madrid. Relégué au rôle de troisième attaquant de pointe derrière l’intouchable Kylian Mbappé et la promesse Gonzalo Garcia, Endrick n’est apparu qu’à trois reprises depuis le mois d’août. Trois apparitions pour un bilan catastrophique de 0 but marqué pour un total de 99 minutes jouées (soit 33 minutes/match).

L’OL s’active pour avoir Endrick face à Monaco

Depuis plusieurs semaines, et malgré l’intérêt de clubs anglais, la solution du prêt du joueur à l’Olympique Lyonnais a circulé et elle n’a cessé de se confirmer. La presse espagnole allant même jusqu’à assurer que le joueur pourrait jouer avec les Gones dès le 3 janvier prochain face à Monaco et qu’une clause obligeant l’OL à faire jouer Endrick au moins 25 matches avait également été incluse. Ce soir, L’Équipe ne confirme pas ce dernier point, mais le quotidien annonce que Lyon et le Real Madrid ont trouvé un accord ce lundi pour le prêt de six mois d’Endrick. L’opération coûtera environ 1 M€ aux septuples champions de France.

Comme cela était annoncé, l’OL prendra la moitié du salaire mensuel du joueur à sa charge, soit un peu plus de 200 000€. Ce prêt ne sera pas assorti d’une option d’achat et la signature des documents pourrait avoir lieu dans les prochaines 48 heures. Comme prévu, le Real Madrid fait affaire avec un club ami pour tenter de relancer un jeune talent en perte de vitesse. Concernant les débuts d’Endrick sous le maillot lyonnais, le journal précise que le Brésilien devrait être présent à la reprise de l’entraînement des Gones le 29 décembre et que l’OL travaille en coulisses afin de pouvoir obtenir une dérogation de la LFP pour l’avoir à disposition contre Monaco.