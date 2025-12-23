Mercato OM : l’épineux cas Angel Gomes

Droit au but. L’Olympique de Marseille n’a jamais dérogé à sa devise. Que ce soit sur les terrains de football ou sur celui du mercato. L’été dernier, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont donc tout fait pour recruter les joueurs tant désirés par Roberto De Zerbi. En fin de contrat au LOSC, où il a joué durant 5 ans, Angel Gomes en faisait partie, lui qui a été érigé au rang de priorité. Pablo Longoria, Medhi Benatia et leurs équipes ont tout fait pour le faire signer. Leur opération séduction a parfaitement fonctionné puisque l’ancien joueur de Manchester United leur a dit oui jusqu’en juin 2028 le 4 juillet dernier. Ce, alors qu’il était très courtisé chez lui, en Premier League comme il l’a expliqué lors de sa présentation à la presse.

La suite après cette publicité

Une place au soleil à Marseille

«C’est vrai, j’ai eu des offres en Angleterre aussi mais la décision n’a pas été simple. Après avoir parlé avec le coach, et puis j’ai joué 4 saisons à Lille, donc je connaissais l’OM. J’ai discuté avec le coach, vu les objectifs et j’étais intéressée par le projet. L’influence du coach aussi a pesé. Ici, tu joues toujours sous pression et ce qui a joué dans ma décision également. (…) Mon objectif est de jouer le plus possible, montrer quand j’ai fait le bon choix. Je veux jouer en sélection aussi, ça serait un honneur pour moi. Il faut gagner aussi avec le club, remporter un trophée pour les supporters. (…) Il y a toujours de la concurrence. La seule que tu peux faire c’est travailler dur pour mériter ta place.»

La suite après cette publicité

Conscient de devoir se frayer un chemin au milieu de terrain, où RDZ avait déjà de quoi faire, le natif de Londres était prêt à se battre à la loyale avec ses armes. Durant l’été, il s’est intégré très rapidement au groupe. Dès le stage au KNVB Campus aux Pays-Bas, organisé du 17 au 25 juillet dernier, l’Anglais a pris ses marques. S’exprimant très bien en français, il a fait le lien entre le groupe et ses compatriotes Mason Greenwood et CJ Egan-Riley. Il avait un «rôle moteur,» nous a-t-on avoué. Sur le terrain, il a également été comme un poisson dans l’eau durant la pré-saison où il a réalisé des prestations intéressantes face à Girona, Valence ou encore Séville, contre qui il a évolué avec brio en tant que sentinelle. Sa justesse et sa capacité à orienter le jeu ont été saluées.

Le vent a tourné

Bien lancé, l’ancien Dogue a débuté dans la peau d’un titulaire face au Stade Rennais le 15 août dernier (86 minutes jouées). Il a enchaîné ensuite face au Paris FC, l’OL et Lorient, contre qui il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Trois rencontres qu’il a jouées en intégralité, avant de faire un tour sur le banc face au Real Madrid et au PSG. Deux chocs très importants lors desquels De Zerbi a préféré d’autres options. De retour dans le onze face à Strasbourg à la fin du mois de septembre, il a ensuite connu des titularisations et des entrées en jeu durant les mois d’octobre et novembre, ajoutant 2 buts supplémentaires à son escarcelle (un but contre Auxerre, un autre contre Brest). En revanche, il n’a presque pas mis un pied sur le terrain en décembre.

La suite après cette publicité

Scotché sur le banc face au LOSC, mais également face à l’Union Saint-Gilloise et l’AS Monaco, il n’entrait pas en jeu et rongeait son frein. Son coéquipier et ami Timothy Weah avait d’ailleurs volé à son secours. « Je sais que le foot c’est comme ça, tu as des moments bien et moins bien. Je trouve qu’il y a beaucoup de matches, le coach prend ses décisions, très tactiques. Angel est quelqu’un qui joue à un très haut niveau et qui est très pro. Il suit le coach. Aujourd’hui je suis fier de lui parce qu’on vient de loin. On se retrouve aujourd’hui à Marseille tous les deux et j’essaie de garder ça avec lui. C’est mon vrai frère et j’essaie de tout faire pour le mettre bien. On va se battre ensemble.»

Le ciel s’assombrit pour Angel Gomes

Après trois semaines sans jouer, Angel Gomes a eu 62 minutes pour s’exprimer face à Bourg-Péronnas en Coupe de France le 21 décembre. Il a profité de cette rencontre pour délivrer une passe décisive. Ce qui est toujours bon pour la confiance. Mais les derniers échos entourant son avenir n’ont pas de quoi le rassurer. Comme cela a pu fuiter ici et là, l’OM envisage bien de vendre sa recrue dès cet hiver selon nos informations. Les Olympiens ne sont pas fermés à son départ, eux qui feraient une plus-value puisque le joueur était arrivé pour 0 euro. Il reste à connaître la position de l’Anglais de 25 ans, qui était venu pour s’engager sur un projet à long-terme. Irrégulier sous le maillot phocéen, il a connu des hauts et des bas lors de ses 18 apparitions toutes compétitions confondues, dont 13 en tant que titulaire.

La suite après cette publicité

Le temps pour lui de marquer 3 buts et de délivrer 1 assist. Son entente avec Roberto De Zerbi, avec lequel il discute et échange beaucoup concernant son placement sur le terrain, est pourtant bonne nous a-t-on fait savoir. Dans le groupe, il est aussi très apprécié. Dès qu’il est sur le terrain ou bien dans le vestiaire, il n’hésite pas à prendre la parole tout en faisant le lien avec ses compatriotes. En dehors, sa personnalité est totalement différente, voire même aux antipodes. Il est très introverti et peu expansif nous assure-t-on. Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas ses traits de caractère qui sont pointés du doigt. Marseille, où l’univers est parfois impitoyable, ne le retiendra pas si une proposition arrive. Angel Gomes va devoir mettre la gomme si jamais il veut que son ciel s’éclaircisse.