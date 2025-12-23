L’OM discute prolongation avec Darryl Bakola, Chelsea, Arsenal et Newcastle à l’affût !

Il a suffi d’une soirée pour que tout s’accélère. En titularisant Darryl Bakola (18 ans) dans un match couperet de Ligue des Champions face à Newcastle, Roberto De Zerbi n’a pas seulement réussi un coup tactique, il a envoyé un message politique fort. Auteur d’une prestation de haute volée et passeur décisif pour Pierre-Emerick Aubameyang, le jeune milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2027 à Marseille, a prouvé qu’il avait les épaules pour le très haut niveau. Mais cette exposition soudaine oblige l’OM à blinder sa pépite au plus vite.

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs mois, la direction phocéenne martèle sa volonté de mettre le centre de formation au cœur du projet. Les actes ont suivi les paroles. En intégrant Bakola de plus en plus fréquemment dans la rotation (8 apparitions toutes compétitions confondues), jusqu’à ce baptême du feu en C1, le club estime avoir rempli sa part du contrat. La direction a prouvé au clan Bakola que son avenir s’écrivait bien au Vélodrome. Désormais, la balle est dans le camp du joueur. Selon nos informations, une offre de prolongation concrète est actuellement entre les mains du milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Une décision attendue à la reprise

En coulisses, le ton est à la fois bienveillant et ferme. L’OM, qui estime avoir montré suffisamment à ces jeunes talents qu’ils étaient l’avenir du club en les intégrant de plus en plus, ne veut pas revivre les feuilletons interminables du passé, où des jeunes talents partaient libres après avoir été post-formés au club. En clair, le mois de janvier sera décisif pour celui qui est considéré comme l’un des très grands espoirs du club phocéen.

La priorité absolue de Pablo Longoria et Mehdi Benatia reste de conserver le natif de Clichy. Cependant, le club ne tremblera pas : si Darryl Bakola ne signe pas rapidement, un transfert dès cet hiver n’est pas à exclure pour ne pas se retrouver sans indemnité. De source anglaise, Chelsea avance ses pions en coulisse sur le n°50 de l’OM et songerait déjà à l’envoyer à Strasbourg en prêt. Mais ce n’est pas tout puisque Newcastle, Arsenal, Stuttgart et Dortmund sont également très intéressés. Le message est passé : à l’international tricolore U20 de trancher.