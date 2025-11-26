OM - Newcastle : Darryl Bakola, le minot a répondu présent

L’OM s’est complètement relancé en Ligue des Champions. Après une victoire et surtout trois défaites, le club phocéen a réussi à renverser Newcastle pour l’emporter 2-1 et remonter à la 19e place. Roberto De Zerbi a sans doute eu peur en début de soirée, voyant Hojbjerg a sauvé sur sa ligne (4e) puis Barnes ouvrir le score (6e). Après un premier quart d’heure compliqué, les Marseillais sont parvenus à prendre le dessus, notamment grâce à un milieu de terrain souverain. Vermeeren a asphyxié les Magpies, Hojbjerg est monté d’un cran physiquement et Bakola a fêté sa première titularisation de la meilleure des manières.

Il était la surprise du chef au coup d’envoi. Aligné d’entrée alors qu’il n’avait jamais été dans le onze de départ, le minot de 17 ans a montré un culot incroyable. S’il a écopé d’un avertissement grotesque pour simulation alors qu’il était dans une très bonne position dans la surface, le natif de Clichy a surtout mis au supplice ses adversaires. Il a sans cesse proposé des solutions, offert de bons ballons… bref il a joué avec beaucoup de personnalité, jusqu’à déposer une passe décisive pour Aubameyang sur le but de l’égalisation (46e), certes avec l’aide de la curieuse sortie de Nick Pope. Ça valait bien Mesut Özil comme surnom…

De Zerbi : «Les jeunes ont joué, notamment Bakola, on est content»

«Hier avant l’entraînement, il (Aubameyang) m’a surnommé comme ça. Ça a fait mouche. On avait à cœur de gagner ce match. Maintenant, il y a le championnat qui nous attend», réagissait le milieu de terrain sur Canal+ aux côtés de son aîné de 18 ans et sous les yeux de sa famille. «Je n’ai pas les mots pour vous dire comment c’est incroyable dans ce stade», poursuivait celui qui a obtenu un bon 6,5 de la part de notre rédaction. Il vient surtout valider les choix de son entraîneur, qui a tout de même réalisé un choix très fort en le titularisation dans un match de Ligue des Champions à très gros enjeux.

«Les jeunes ont joué, notamment Bakola, on est content, expliquait le coach italien après la rencontre, pas mécontent d’avoir réussi son pari. Il faut jouer comme ça, c’est de là qu’il faut partir. Lors des derniers matches, des choses ne m’ont pas plu. Il fallait mieux jouer. On a des bons joueurs, il faut jouer de manière propre». Après Robino Vaz, entré en fin de partie hier soir, voilà un autre jeune Marseillais qui pointe le bout de son nez en équipe première, à la plus grande joie des supporters et de la direction. Celle-ci cherche à promouvoir les jeunes du centre de formation depuis de nombreux mois. Elle commence à être récompensée.