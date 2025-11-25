OM - Newcastle : les notes du match

Victoire impérative pour l’OM face à Newcastle, pour se laisser un maximum de chances de qualification pour la suite de la compétition. Et pour cela, Roberto de Zerbi innovait, une nouvelle fois, en lançant Bakola dans le grand bain de la Ligue des Champions, en soutien d’Aubameyang, avec les inamovibles Greenwood et Paixao sur les ailes. Eddie Howe aussi, avec un système à 5 défenseurs et Woltemade sur le banc pour démarrer. Cela n’empêchait pas les Magpies d’entamer tambour battant cette rencontre au Vélodrome. Et dès la 6e minute, l’OM craquait, sur un mauvais alignement de Weah, qui couvrait Tonali, dont le centre trouvait finalement Barnes, l’homme en forme côté Newcastle. Ce dernier ajustait de près et sans difficulté Rulli pour ouvrir le score (0-1, 6e). Un premier coup de froid sur le Vélodrome, qui réchauffait pourtant les Olympiens, enfin lancés dans leur match. Aubameyang alertait Nick Pope à deux reprises, mais le portier restait solide (18e, 19e).

L’OM prenait peu à peu le dessus dans le jeu et notamment dans l’entrejeu. Greenwood enchaînait les arabesques pour se signaler, Vermeeren se démenait dans l’entrejeu, mais Newcastle restait dangereux sur des contres, où Balerdi devait se montrer particulièrement vigilant. Visiblement pas vacciné par l’épisode Emerson à Lisbonne, Bakola récoltait un carton jaune pour simulation dans la surface adverse (36e), puis c’est Aubameyang qui vendangeait de la tête un centre parfait de Greenwood (37e. On était loin de l’apathie générale face à l’Atalanta lors de la précédente journée, mais l’OM ne parvenait pas malgré ses efforts à recoller au score. Et c’est encore le Gabonais qui avait une balle d’égalisation suite à un pressing réussi d’Höjbjerg, mais il ne trouvait pas le cadre. Les munitions étaient là, pas la précision. Et Rulli devait s’employer devant Gordon pour éviter le 0-2 avant la pause. Ce même Gordon était trop court, heureusement, pour reprendre un centre au cordeau de Willock dans le temps additionnel de la première période.

Aubameyang a trouvé la mire

L’OM pouvait avoir des regrets, tout en ayant évité le pire, après cette première période mal entamée. Mais tout cela allait être effacé en moins de 5 minutes. Lancé par Bakola, Aubameyang devançait la sortie farfelue de Pope et ajustait parfaitement son tir dans les cages vides (1-1, 46e). Dans la foulée, sur une nouvelle possession marseillaise, Weah débordait enfin son adversaire et centrait fort au premier poteau. Aubameyang surgissait devant Schär pour dévier le cuir et devancer Pope (2-1, 50e). L’entame de la seconde période reléguait celle de la première aux oubliettes, et l’OM était devant au score. En contrôle face à un Newcastle comme trop souvent méconnaissable loin de ses terres, le club olympien étouffait son adversaire dans l’entrejeu, grâce au pressing constant de la paire Höjbjerg-Vermeeren. Rulli devait quand même s’employer sur une frappe puissante de Willock (59e).

Avec un pressing constant, des transitions rapides et une agressivité au niveau de la Ligue des Champions, l’OM se donnait les moyens de croire en une deuxième victoire en cinq journées. Malgré ses 36 ans, Aubameyang multipliait les accélérations et les inspirations, et personne ne se cachait dans les duels, à l’image d’un Paixão très impliqué dans le repli défensif. Certes, il fallait un Rulli de nouveau décisif sur la scène européenne pour préserver le score, et l’OM peinait dans les dernières minutes, en se débarrassant trop vite du ballon. Mais après avoir déçu dans sa gestion des événements face au Sporting ou l’Atalanta, l’équipe phocéenne pouvait cette fois se féliciter de sa prestation globale contre les Magpies. Score final 2-1, 6 points au compteur avant d’aller défier l’Union Saint-Gilloise en Belgique dans 2 semaines. Mission accomplie.

Le classement de la Ligue des Champions

L’homme du match : Aubameyang (7,5) : l’attaquant a eu deux belles occasions après le temps fort inaugural de Newcastle (17e et 18e), contrarié à chaque fois par un solide Pope. Si le portier intervient bien une nouvelle fois sur ce ballon taclé (40e), le Gabonais est surtout très maladroit de la tête sur cet excellent centre de son coéquipier anglais (37e). Après avoir gâché, il s’est (très) bien rattrapé dès le retour des vestiaires en devançant la curieuse sortie de Pope pour marquer de loin d’une frappe en angle fermé (46e). Dans la foulée, il est présent au premier poteau pour convertir ce centre de Weah (50e). Un doublé en 4 minutes, en plus d’une fin de match passée à défendre, qui permet à l’OM de se relancer complètement dans cette Ligue des Champions. Remplacé par Vaz (90e+2).

- Rulli (7,5) : le gardien est cueilli à froid avec cette ouverture du score dès la 6e minute et sur laquelle il ne peut rien. Son anticipation est bonne sur cette passe en profondeur de Guimaraes pour Barnes (29e) et il se détend bien sur sa droite sur cette frappe de Willock (31e). Il était déjà présent quelques instants plus tôt avec cet arrêt peu académique du genou (23e). Il est encore sérieux devant Gordon (43e) et claque surtout cette belle frappe dans la surface de Willock (59e). Il s’offre même un 6e arrêt important sur cette tentative cadrée d’Elanga (77e).

- Weah (6,5) : ça a mal commencé pour l’ancien Turinois avec cette couverture sur Tonali, permettant le centre décisif (6e). Après ce début difficile, l’Américain, aligné latéral droit ce soir, a haussé le ton, prenant régulièrement son couloir. Il a longtemps essayé d’apporter le surnombre et de centrer, sans trouver preneur dans un premier temps malgré de bons ballons (13e), jusqu’à trouver Aubameyang (50e). Il a eu un peu de mal à défendre sur Barnes, pas aidé non plus par le manque d’implication de Greenwood.

- Pavard (7) : spectateur et passif sur le but de Barnes (6e), le champion du monde a parfois eu du mal à gérer la profondeur face aux percées de Gordon dans l’axe. Les appels de Barnes l’ont également obligé à venir défendre sur le côté mais il a plutôt bien contenu les Magpies. Courageux dans les duels, notamment sur coups de pied arrêtés adverses où il fallait faire face à déficit de taille, il a fait du bien dans ses placements, couvrant une large zone pour récupérer quelques ballons. Ses relances ont également fait du bien. Le défenseur a encore fini fort.

- Balerdi (6) : il n’a pas mis longtemps à être sollicité sur ce centre très dangereux de Barnes (1e) mais surtout en étant auteur d’un tacle en retard sur Murphy le long de la ligne de touche, qui occasione un coup-franc dangereux, et lui vaut un jaune (3e). L’Argentin a donc joué avec une épée de Damoclès toute la soirée et ça ne s’est pas vu tant que ça. Il n’est pas exempt de tout reproche sur ce centre très mal renvoyé permettant à Tonali d’armer (23e). Pas toujours souverain en seconde période, il a tout de même montré du mieux en seconde période, dégageant plusieurs ballons chauds.

- Emerson (5) : dépassé en deux contre un sur le centre de Gordon (6e), le latéral a mal démarré sa rencontre. Comme l’ensemble des joueurs de l’OM du reste. Dans le jeu, il n’a pas réussi à donner de plus-value à ses ballons ni à ses montées. Il n’y en pas eu beaucoup d’ailleurs car Tonali l’obligeait souvent à couvrir sa zone, alors que Willock lui donnait déjà du fil à retordre. Le champion d’Europe 2021 a perdu une majorité de duels aussi (2/5) et il a été averti pour un tacle très appuyé sur Willock (52e). On l’a connu plus à son avantage.

- Vermeeren (7) : finalement, on ne l’a pas vu tant que ça dans le jeu avec ballon mais il a été essentiel dans les efforts défensifs et dans l’équilibre du collectif. Plusieurs fois, le milieu est venu combler les manques sur le côté droit (25e, 45e+2, 67e) mais il s’est bel et bien mis en avant en étant aux autres coins du terrain. Il a enrayé pas mal de nombreuses offensives anglaises en cassant des contres, en intervenant entre deux passes. Le Belge ne s’est pas non plus contenté de relancer proprement pour orienter le jeu. Il l’a bien fait et avec une certaine dose d’audace. Averti pour une faute dangereuse devant sa surface (83e).

- Hojbjerg (6) : heureusement qu’il anticipe la tête de Thiaw et peut sauver sur sa ligne (4e) mais il est un peu coupable quelques instants plus tard en étant en retard pour empêcher Tonali de centrer lors l’ouverture du score (6e). Le Danois a vécu une première période compliquée où il a perdu trop de ballons chauds au milieu occasionnant des situations difficiles pour son équipe. Il se rattrape bien avec ce bon pressing (39e) et une seconde mi-temps bien plus consistante en essayant d’impulser le jeu. S’il doit mieux faire dans l’axe, il est tout de même à la conclusion d’un tir cadré (52e). Physiquement, il a pris le dessus.

- Bakola (6,5) : surprise du onze de Roberto De Zerbi, le tout jeune (17 ans) milieu de terrain a validé le choix de son entraîneur. Dominé par Thiaw sur cette tête qui filait au but sans Hojbjerg (4e), il a montré beaucoup de personnalité dans cette rencontre. Alors qu’il fêtait la première titularisation de sa carrière, on l’a vu très mobile, proposant et offrant, à l’image de cette passe décisive pour Aubameyang sur le but de l’égalisation (46e). Averti pour cette simulation grotesque dans la surface alors qu’il avait fait la différence (37e), il a cédé sa place à O’Riley (62e), auteur d’une entrée intéressante.

- Greenwood (6,5) : l’Anglais était attendu face à ses compatriotes. Il ne s’est pas caché, même s’il s’est sans doute trop montré par intermittence. Il est à l’initiative de deux excellents ballons dans le dos de la défense pour Aubameyang qui n’a pas pu convertir (17e, 18e). Le meilleur buteur de Ligue 1 est encore à la baguette sur ce très bon centre gâché par le Gabonais (37e). Sa frappe en angle fermé oblige Pope à un arrêt le long de son poteau (55e). Il est certes l’un des principaux détonateurs en attaque mais on peut quand même lui reprocher un gros manque d’investissement défensif. Averti (66e) et remplacé par Gomes (88e).

- Paixao (5,5) : principal danger de l’OM en début de match entre une accélération et un centre dangereux (9e), le Brésilien est apparu en jambes mais a, finalement, rarement trouvé les solutions. Il a fait courir un danger par sa vitesse et ses appels, seulement, son déchet technique s’est vu. Il n’a d’ailleurs réussi que 70% de ses passes. On notera tout de même cette talonnade inspirée pour Greewood (55e) mais il a raté trop de choses, comme cette frappe alors qu’il était en bonne position (34e). À mettre à son actif, de nombreux efforts défensifs pour venir aider sur son côté.

- Pope (3) : fidèle à son style peu académique, l’international anglais a d’abord sauvé les siens en repoussant coup sur coup deux grosses situations d’Aubameyang : une frappe puissante dans un angle fermé à la 18e minute, puis une demi-volée après un contrôle poitrine du Gabonais (19e). En revanche, il n’aurait pas pu plus mal entamer la seconde période, en offrant un but (certes pas si simple) à l’attaquant marseillais. Sorti beaucoup trop loin de son but pour tenter d’anticiper, il s’est fait éliminer proprement avant de voir le ballon finir dans la cage vide. Il est ensuite battu à bout portant sur le deuxième but.

- Livramento (3,5) : suivre son adversaire direct ne suffit pas à le contenir, il faut aussi l’empêcher de centrer. Ce n’est pas ce qu’a fait Livramento lors de l’accélération de Weah sur le côté droit, qui a débouché sur une passe décisive pour Aubameyang. Que ce soit face à l’Américain ou à Greenwood, le latéral anglais n’a pas su intervenir au bon moment. Remplacé par Lewis Hall (60e).

- Thiaw (5) : dès la 4e minute, il s’est envolé dans la surface marseillaise pour placer une tête lobée vers le but, finalement repoussée sur sa ligne par Højbjerg. En revanche, défensivement, son placement a souvent laissé à désirer : trop laxiste dans le marquage d’Aubameyang, il lui a, à plusieurs reprises, permis de créer le danger devant la cage de Nick Pope. Lorsqu’il était au contact, ses interventions n’ont pas toujours été décisives, à l’image de cette tentative de tacle ratée qui a tout de même permis à l’attaquant marseillais de frapper à terre. De plus, l’Allemand ne s’est pas toujours bien entendu avec son capitaine Fabian Schär. Il est justement monté en puissance après la sortie de son coéquipier.

- Schär (3) : auteur de quelques bonnes interventions dans la surface, le capitaine des Magpies a néanmoins déçu dans sa lecture du jeu et manqué de solidité dans les duels défensifs, comme sur cette glissade avant la pause qui a laissé Thiaw en un contre un avec Aubameyang. Même balle au pied, l’international suisse s’est montré en dessous de ses standards, avec notamment une seule passe longue réussie sur les trois tentées. Remplacé par Lewis Miley (61e), entré pour densifier un milieu de terrain trop peu compact.

- Burn (5) : le meilleur du trio de défenseurs aligné ce soir par Eddie Howe. Sa grande taille lui a permis de dominer lors des corners défensifs. Même si son taux de duels aériens n’a pas été exceptionnel (2 sur 4 remportés), il a eu le mérite de ne commettre aucune erreur, même après le passage à une défense à deux et son repositionnement plus axial.

- Guimarães (4,5) : ce soir, le capitaine a probablement ressenti le manque de son compatriote Joelinton, ou du moins d’un troisième élément dans ce milieu un peu bancal, avec des pistons très écartés. Forcément, pressé et pas dans les meilleures conditions, il a raté plus de passes que d’habitude. Fait rare aussi : il n’a tiré qu’une seule fois, une frappe contrée.

- Tonali (4,5) : lorsque Newcastle se projetait vers l’avant, l’international italien a été dangereux grâce à ses appels plongeants dans le demi-espace. C’est ainsi qu’est venu l’unique but des Magpies, Tonali s’engouffrant dans la surface libre de tout marquage et centrant à ras de terre vers le cœur de la surface. Il ne porte pas seul la responsabilité de ces problèmes, mais il est clair que lui comme Guimarães ont subi les assauts des Marseillais, paraissant constamment en infériorité numérique.

- Willock (6,5) : pour son deuxième match de la saison, et le premier comme titulaire, l’ancien d’Arsenal a peut-être été le meilleur élément côté Newcastle. Malgré sa position juste derrière l’attaquant, il est souvent redescendu pour aider Murphy et Thiaw sur leur couloir, avant de lancer les contres en portant le ballon sur plusieurs mètres. Il aurait pu offrir une passe décisive méritée dans les arrêts de la première période, mais Gordon n’a pas tenté sa chance au but. Remplacé par Jacob Ramsey (72e), techniquement très serein mais peu porté vers l’avant.

- Murphy (2,5) : festival de passes ratées pour Murphy. Positionné en piston droit, il n’a jamais vraiment réussi à se trouver avec Willock, pourtant très en forme, et n’a pas été d’une grande aide défensivement. Son rôle d’ailier droit, comme à son habitude, lui convient sûrement mieux. Il a été remplacé à la demi-heure par Anthony Elanga, qui a apporté un peu de dynamisme et s’est bien associé à Woltemade.

- Gordon (3) : aligné en pointe pour exploiter la défense haute de l’OM, Gordon a manqué de réalisme devant le but. Sa frappe puissante à la 43e minute a été parfaitement détournée par Rulli. Juste avant la pause, il a trop temporisé avant de centrer, alors qu’un tacle ou une reprise immédiate lui aurait probablement permis de tester le gardien en face-à-face. Après la reprise, alors que Marseille dominait, Gordon a quasiment disparu du jeu jusqu’à sa sortie à la 72e minute, remplacé par l’avant-centre Nick Woltemade, qui a apporté un point d’appui précieux à l’attaque anglaise.

- Barnes (6,5) : après avoir fait plier Manchester City ce week-end, Barnes a récidivé face à l’OM, sur son premier tir cadré, avec la même spontanéité. Seul dans la surface après un dégagement mal assuré, l’Anglais a pris Rulli à contre-pied d’un tir croisé du gauche. Il a également souffert de la baisse d’intensité de son équipe, mais a continué de multiplier les courses sur son couloir gauche, et mérite des félicitations pour son efficacité lorsqu’il en a eu l’occasion.