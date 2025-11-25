OM : Bakola dévoile son surnom

C’était la grande surprise de Roberto De Zerbi au coup d’envoi. Le technicien italien avait choisi de titulariser Darryl Bakola dans l’entrejeu. Et le jeune joueur de 17 ans a pris ses responsabilités, en montrant de la personnalité balle au pied. Avec en point d’orgue une passe décisive pour Aubameyang sur le but de l’égalisation marseillaise face à Newcastle. A l’issue de la rencontre, le buteur a félicité son passeur au micro de Canal+.

« C’est un mix entre jeunesse et expérience, c’est la force de cette équipe. Je vais le laisser dire quel est son surnom », s’est ainsi marré le Gabonais. Alors, ce surnom ? « Mesut Özil », a rigolé le milieu de terrain. « Ça a fait mouche, on est content. (…) C’est quelque chose de fou, je n’ai pas les mots pour dire comment c’est incroyable dans ce stade. Ils sont toujours avec moi, toujours avec tout le monde ». Nul doute que Bakola n’oubliera pas sa première titularisation en Ligue des Champions.