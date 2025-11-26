Menu Rechercher
Ligue des Champions

Robert Sanchez humilie Lamine Yamal

Par Dahbia Hattabi
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp
Chelsea 3-0 Barcelone

Hier soir, Chelsea s’est offert le scalp du FC Barcelone en Ligue des Champions. En effet, les Blues se sont imposés 3 à 0. Après la rencontre en zone mixte, Robert Sanchez a envoyé un sacré scud à Lamine Yamal (18 ans), la star des Catalans.

«Cucurella l’a mis dans sa poche. Ils sont tous très bons jusqu’à ce qu’ils viennent en Premier League. Le Barça favori? C’est nous les favoris!», a lancé le gardien londonien. Un tacle en bonne et due forme.

Pub. le - MAJ le
