Chelsea - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace à Stamford Bridge pour affronter Chelsea dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Les Blues sont actuellement 12e avec 7 points et restent sur un match nul (2-2) sur la pelouse de Qarabag. De son côté, le Barça est une place devant avec 7 points également. Les Catalans sont en confiance après un net succès ce weekend en championnat face à Bilbao (4-0). Cet affrontement est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette rencontre Enzo Maresca aligne un 4-2-3-1. Sanchez en dernier rempart, Gusto et Cucurella sur les côtés de la défense, Fofana est présent dans l’axe avec Chalobah. James est au milieu de terrain avec Caicedo, Enzo Fernandez en pointe haute. Le secteur offensif londonien sera animé par Garnacho et Estevao sur les ailes, Pedro Neto est avant-centre. Chez les Catalans, Hansi Flick opte pour le même dispositif. Joan Garcia dans la cage, Cubarsi forme la charnière centrale avec Araujo, Koundé et Balde latéraux. De Jong est associé à Eric Garcia dans le cœur du jeu, Fermin Lopez en meneur. Enfin en attaque, Yamal est à droite, Ferran Torres à gauche et Lewandowski occupera l’axe.

Les compositions

Chelsea : Sanchez - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - Caicedo, James - Estevao, Fernandez, Garnacho - Pedro Neto

FC Barcelone : Garcia - Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde - De Jong, E.Garcia - Yamal, F.Lopez, Ferran Torres - Lewandowski