Match Chelsea - Barcelone en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 25 novembre 2025
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Chelsea Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Barcelone ?
Chelsea : le coach E. Maresca a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, A. Garnacho, E. Fernández, Estêvão, Pedro Neto.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Pau Cubarsí, R. Araujo, J. Koundé, F. de Jong, Eric García, Ferran Torres, Fermín López, Lamine Yamal, R. Lewandowski.
- Qui arbitre le match Chelsea Barcelone ?
Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Chelsea Barcelone ?
London accueille le match au Stamford Bridge.
- Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Chelsea ?
Un seul but a été inscrit pour Chelsea par Estêvão 55'.