2 - 0
63'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 5e journée
Chelsea
2 - 0
MT : 1-0
63'
Barcelone
Temps forts
55'
2 - 0
Estêvão (PD R. James)
mi-temps
1 - 0
44'
R. Araujo
27'
1 - 0
J. Koundé (CSC)
Classement live 4 Chelsea 10 14 Barcelone 7
Possession 53% Chelsea Barcelone
Tirs 9 6 2 3 1 3
Grosses occasions créées 50% Chelsea 1 Barcelone 1
Compositions Chelsea 4-2-3-1 Barcelone 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 CHE N NUL 2 BAR
1177 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Chelsea FC Estêvão 1 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 1
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC Reece James 1/2 50% #2 Logo Chelsea FC Estêvão 1/2 50% #3 Logo Chelsea FC Pedro Neto 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Alejandro Baldé 3 #2 Logo Chelsea FC Alejandro Garnacho 2 #3 Logo Chelsea FC Estêvão 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 3 #2 Logo Barcelone Alejandro Baldé 2 #3 Logo Chelsea FC Marc Cucurella 2
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Reece James 4/5 80% #2 Logo Barcelone Alejandro Baldé 7/9 78% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 3/3 100% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 2/2 100% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 0/8 0% #2 Logo Chelsea FC Estêvão 0/7 0% #3 Logo Chelsea FC Pedro Neto 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 0/3 0% #2 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Jules Koundé 34/35 97% #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 33/35 94% #3 Logo Chelsea FC Marc Cucurella 32/34 94%

Série en cours
V
V
N
V
V
V
V
N
V
D
Rencontres précédentes
50% 2 Victoires 25% 1 Nul 25% 1 Victoire

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure à la cuisse Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure à la cuisse Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Benoît Badiashile Benoît Badiashile Blessure musculaire Cole Palmer Cole Palmer Blessure à l'orteil
Pedri Pedri Ischio-jambiers Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Blessure à la tête Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Match Chelsea - Barcelone en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 25 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Chelsea et Barcelone. Ce match aura lieu le mardi 25 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Barcelone.

Arbitres

Slavko Vinčić arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Tomaž Klančnik arbitre assistant
Andraž Kovačič arbitre assistant
David Šmajc quatrième arbitre
Benjamin Brand arbitre VAR
Christian Dingert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stamford Bridge London
Stamford Bridge
  • Année de construction : 1877
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41841
  • Affluence moyenne : 32089
  • Affluence maximum : 41953
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 25 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ SPORT
Code CHE-BAR
Zone Europe
Équipe à domicile Chelsea
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Chelsea Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Barcelone ?

Chelsea : le coach E. Maresca a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, A. Garnacho, E. Fernández, Estêvão, Pedro Neto.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Pau Cubarsí, R. Araujo, J. Koundé, F. de Jong, Eric García, Ferran Torres, Fermín López, Lamine Yamal, R. Lewandowski.

Qui arbitre le match Chelsea Barcelone ?

Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Barcelone ?

London accueille le match au Stamford Bridge.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Chelsea ?

Un seul but a été inscrit pour Chelsea par Estêvão 55'.

Top commentaires

Barcaporlavida 21:47 Rien dans la cervelle Araujo... 7 Répondre
Voir tous les commentaires (82)
Top commentaires
Comparer les stats du match
