Ligue des Champions : Chelsea écrase le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen surprend Manchester City

Grosse soirée européenne ce mardi, avec plusieurs rencontres comptant pour la cinquième journée de cette phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Forcément, nos yeux étaient rivés vers Stamford Bridge, où Chelsea accueillait le FC Barcelone. Deux équipes qui visent le top 8 et qui avaient le même bilan au coup d’envoi, avec sept points pris jusqu’ici en quatre rencontres. Avec du beau monde des deux côtés - Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres ou Fermin côté catalan et Estevao, Pedro Neto ou Garnacho chez les Blues - les locaux ont dominé leur sujet (3-0). La rencontre démarrait fort avec des situations d’un côté comme de l’autre, dont un but annulé à Enzo Fernandez (4e), et un sacré loupé de Ferran Torres (6e), aligné à la place d’un Raphinha qui attendait son tour sur le banc. Le duel s’annonçait équilibré, et l’intensité était de mise d’un côté comme de l’autre. Enzo Fernandez voyait un deuxième but lui être refusé en raison d’un hors-jeu (23e), alors que Pedro Neto loupait complètement le cadre (25e). Les Londoniens avaient pris le contrôle du match et ce qui devait arriver arriva… Sur un centre de Cucurella, après un cafouillage devant les cages, Koundé expédiait le cuir au fond de ses filets (27e). Et ça allait se compliquer encore plus pour les Barcelonais, peu inspirés, puisqu’avant la pause, Ronald Araujo écopait d’un deuxième jaune suite à une lourde intervention sur Cucurella et était donc expulsé (44e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Chelsea 10 5 +6 3 1 1 12 6 15 Barcelone 7 5 +2 2 1 2 12 10

Une terrible nouvelle, tant Chelsea était déjà supérieur, notamment sur le plan tactique avec des récupérations très rapides sur chaque possession catalane. Pour la deuxième période, Hansi Flick faisait entrer Marcus Rashford, mais son équipe souffrait logiquement en infériorité numérique, avec un but annulé à Santos pour un hors-jeu (50e). Le but du break allait arriver, œuvre d’un Estevao Willian très inspiré. Le petit prodige brésilien mystifiait Cubarsi et expédiait un missile sous la barre de Joan Garcia (2-0, 55e). Un véritable golazo pour celui qui a clairement remporté son duel à distance avec Lamine Yamal. Le Barça, déjà en difficulté à égalité numérique, était logiquement encore plus en difficulté pour se créer des situations intéressantes devant. Pire, Liam Delap allait définitivement plier le match, terminant bien l’action devant Garcia après un service d’Enzo Fernandez (3-0, 74e). Joli résultat pour des Blues pourtant privés de Cole Palmer, et désormais quatrièmes de cette Ligue des Champions. Le FC Barcelone lui chute à la quinzième place.

Première défaite pour Manchester City

De son côté, Manchester City accueillait le Bayer Leverkusen. Si les Cityzens étaient confortablement installés en haut de tableau, le club allemand réalise un début de compétition un peu compliqué, ayant dû attendre la quatrième journée pour gagner son premier match. Et avec un onze très remanié, les hommes de Pep Guardiola ont chuté (2-0). Malgré une domination des Skyblues en termes de possession, c’est Alejandro Grimaldo qui frappait en premier. Après une remise de Kofane, l’Espagnol fusillait Trafford (0-1, 23e). En contrôle du ballon, City peinait cependant à se créer de véritables occasions, et Leverkusen allait même faire le break en début de deuxième période, via Patrik Schick de la tête (0-2, 54e). Bonne opération pour Leverkusen qui signe une deuxième victoire de rang et progresse jusqu’à la treizième place, alors que Manchester City est désormais sixième.

Le Borussia Dortmund, aussi en quête d’une place parmi les huit premiers, recevait une équipe n’ayant pas connu la victoire dans la compétition malgré un bon parcours en Liga, à savoir Villarreal. Mission réussie pour les Marsupiaux (4-0). Si les Espagnols ont bien dominé en première période, Guirassy a mis les siens devant au score, de la tête sur corner (45e+2). En deuxième période, alors que Foyth venait d’être expulsé laissant Villarreal à dix, le buteur guinéen signait son doublé (54e). Il ratait son penalty, mais le ballon lui revenait dessus et il l’envoyait au fond. Adeyemi se mêlait lui aussi à la fête avec le troisième (59e), et en fin de match, Fabio Silva manquait même un penalty. C’est Svensson qui signait le quatrième dans le bout du temps additionnel. Le Borussia Dortmund se positionne désormais cinquième.

La Juventus a bravé l’enfer

Naples a dû attendre la fin de la deuxième période pour venir à bout de Qarabag (2-0), avec des réalisations de McTominay et Jankovic contre son camp, et grimpe à la 18e marche du classement. Dans le terrible enfer norvégien, la Juventus s’est imposée 3-2, non sans souffrir, et pas uniquement à cause des conditions climatiques extrêmes. La rencontre avait bien mal démarré pour les Turinois, mal en point et dominés par les locaux, puis cueillis à froid avec un but de Blomberg peu avant la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, Openda puis McKennie permettaient à la Vieille Dame de renverser la vapeur, mais Sondre Fet égalisait sur penalty à quelques minutes de la fin. C’est Jonathan David, dans les arrêts de jeu, qui a offert le premier succès à son équipe dans cette édition de Ligue des Champions. Enfin, le Slavia Prague et l’Athletic se sont quittés sur un triste 0-0.

Le classement complet de la Ligue des Champions 2025/2026.

