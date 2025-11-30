Menu Rechercher
Real Madrid : le groupe pour Girona avec le retour d’Antonio Rüdiger

Par André Martins
Antonio Rüdiger sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp
Girona Real Madrid

Après deux nuls consécutifs contre le Rayo Vallecano (0-0) et Elche (2-2), le Real Madrid se déplace à Gérone pour la 14ᵉ journée de Liga avec l’objectif de reprendre la tête du classement. Xabi Alonso a retenu un groupe de 22 joueurs, comprenant évidemment Kylian Mbappé et le retour attendu d’Antonio Rüdiger, absent depuis mi-septembre en raison d’une blessure à l’ischio. Franco Mastantuono est également de retour après avoir surmonté ses problèmes de pubalgie, mais il ne devrait pas débuter la rencontre.

Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @GironaFC
En revanche, Asensio ne pourra pas accompagner le groupe, toujours affecté par un état grippal, et les absences de Huijsen, Carvajal et Alaba laissent la défense madrilène amoindrie. Éder Militão et Thibaut Courtois sont eux rétablis et disponibles, offrant ainsi à Xabi Alonso davantage d’options pour tenter de repartir avec les trois points face au premier relégable. Les Français Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga sont également de la partie.

Pub. le - MAJ le
